FARSUND: American Festival feirer Farsund og Listas tilknytning til USA. I år sitter vi igjen med inntrykket av at disse fire dagene har vært helt magisk.

Det var garantert publikumsrekord, og selv om det er tilnærmet umulig å anslå hvor mange som var innom i løpet av festivalen, estimerer vi godt over 25.000 mennesker.

Konsertene fredag og lørdag kveld var for første gang i historien utsolgt, noe som også indikerer gode besøkstall. Vi har aldri sett så mange skuelystne under Street Parade heller.

Det har vært fantastisk god stemning alle fire dager. Det er strålende å få lov til å arrangere festival når det kommer som mange besøkende og flotte mennesker fulle av godt humør og positiv energi.

Festivalen var et høydepunkt i seg selv, og det er vanskelig å trekke ut enkeltelementer, men prisvinnerne våre i henholdsvis Emmy Award og Walk of Fame er verdige vinnere. At Tribute Night og Street Dance selges ut, taler for seg selv.

Værgudene ga oss stort sett et nydelig festivalvær, og selv om det til tider bøttet ned på søndag, la det ingen demper på søndagens arrangement Gospel Brunch. Det var publikumsrekord også her, og alle satt tørt og godt under teltet. Det regnet godt fra seg på formiddagen, så da Gospel Brunch startet, smilte også værgudene denne dagen.

Nå ser vi allerede fram til American Festival 2023.

Tribute Night og Street Dance henholdsvis fredag og lørdag trakk fulle hus. Foto: Privat

Fra Street Parade. Foto: Privat

Fra Street Parade. Foto: Privat

Cover Me med Håvard Bakke i spissen var et av høydepunktene under årets festival. Foto: Privat