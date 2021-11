I Lokalkulturen er artiklene skrevet av leserne, ikke Fædrelandsvennens journalister. Her leverer enkeltpersoner og foreninger frittstående tekster, omtale av arrangementer m.m.

LILLESAND: Filmen, som foreløpig heter «872», er skrevet av kristiansanderen Ole Bernt Tellefsen, etter en idé av Tom Suldal Aguirre, med regi av Ricard Amodei. I det sure vinterværet var mer enn 40 crewmedlemmer og skuespillere til stede på Bronseplassen. Noe av innspillingen foregår utendørs, noe inne i langhuset.

Ettersom handlingen er lagt til sommeren 872, var det en kald opplevelse for skuespillere, som ble filmet i sommerantrekk. Da var det bedre for crewet, som kunne kle seg etter forholdene. Med snø på bakken blir de siste opptakene utsatt til mars. Regissør Ricard Amodei fra Lillesand forteller at dette er en fiktiv film basert på virkelige historiske hendelser.

Foto: Gorm Helge Grønli Rudschinat

Harald Hårfagre møter tre konger i slaget ved Hafrsfjord. En av dem er Kjøtve den rike fra Agder. Da er det naturlig å legge deler av innspillingen til Bronseplassen, som har de fasilitetene som er nødvendig i en film fra vikingtid. En av hovedrollene har Erik Madsen som også er kjent fra filmer som The Last Kingdom og Vikings. Ricard Amodei forteller at filmen antagelig blir klar i løpet av våren 2022.

Foto: Gorm Helge Grønli Rudschinat

Filmen nærmer seg i tillegg fullfinansiering. Dette er historien om den siste kongen på Agder, Kjøtve den rike, som sloss mot Harald Hårfagre i Hafrsfjord i 872.