Stein Roger Sordal, godt akkompagnert av Michael Aadal og lydmann Simen Hefte, leverte onsdag kveld musikk med en sjelden intensitet og tilstedeværelse.

Rundt bordene satt nær 200 publikummere temmelig «starstruck» og flere lot seg rive med av musikken og applauderte høylytt mellom sangene. Utover kvelden så vi forelskede par bli enda mer forelsket ved å holde tett rundt hverandre, noen kinn mot kinn. I de sene timer ble ledige arealer omgjort til dansegolv, hvorpå Sordal leverte tre ekstra sanger etter høye anrop fra publikum. Vi opplevde en musiker som tok publikum med storm.

Foto: Tone Skajaa Rye

Foto: Tone Skajaa Rye

Noen av oss var nok ukjent med at Sordal defineres som en musiker av internasjonal klasse. Nedstrippede med kun to gitarer, i sjenerøs dialog med publikum og fullstendig uten jålefaktor bød han på en lun konsert i toppklasse.

Ved siden av Hilde Hefte, er dette kanskje den modigste artisten vi har sett live i Posebyhagen. Det krever nemlig mye tilstedeværelse å formidle så mye sårbarhet som ligger bak enkelte av hans sangtekster. Som da han sang om redselen for å bli alenefar på grunn av konas sykdom i sangen «Picking on the Goliath». Under sangen «Silence» uttrykte han behovet for å ha stillhet rundt seg, da det er mye støy i livet hans. Samtidig med disse sangene dukket sola sakte ned bak de teglbelagte tak, noe som forsterket sårbarheten i tekstene. Da var det nok flere som strevde med å holde tårene tilbake.

Foto: Tone Skajaa Rye

Kvelden bar preg av et lyttende publikum, underholdt av uttrykksfulle tekster og intense gitarsoloer. Ulike sjangere innen pop, rock, country western, stort sett fra Sordals egne sanger, men innimellom også i ny versjon fra andre kjente vokalister, ble levert. Disse ble innledet med nydelige presentasjoner iblandet lun humor og personlige beskrivelser. Selv en amatør forstår at disse to gitaristene er helstøpte trubadurer.

Foto: Tone Skajaa Rye

Gjest på scenen var Line Loftenes, og hun leverte en nydelig vokal i sangen «Larger than life» fra Sordals første plate, som kom ut i 2008.

Blant publikum møtte vi blant annet Rolf Arild Johannessen og Mette Høydalsmo Johannes som bor like ved Posebyhaven. « Vi kommer til Posebyhagen så ofte vi kan og denne musikken går rett i hjertet på oss», fastslo de.

Rolf Arild Johannessen og Mette Høydalsmo Johannessen. Foto: Tone Skajaa Rye

Her bør publikum kjenne sin besøkelsestid – det gjenstår ennå to sommerkonserter de kommende onsdagene.