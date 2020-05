Kunstfag-prosjekter får korona-penger

Fire kunstprosjekter tilknyttet Fakultet for kunstfag ved Universitetet i Agder har fått Cultiva-støtte.

Hudhunger i regi av Ida Fugli handler om hvordan isolasjonen under koronapandemien har påvirket oss. Bildet er fra Flux Manøvers performanceprosjekt «Ego-friendly». Foto: Ida Fugli

Kari Anne Røysland Universitetet i Agder

Prosjektene Hudhunger, Hooklab, Dødsbo og Modest Utopias får støtte fra Cultiva. De tre første får 100.000 kroner hver, mens Modest Utopias tildeles 150.000 kroner.

Koronaviruset har påvirket en hel verden og kultursektoren har vært hardt rammet. Cultiva har satt av fem millioner kroner for å støtte kulturlivet i Agder og bidra til å sikre arbeidsplasser i landsdelen.

Førstelektor Ida Fugli ved Universitetet i Agder (UiA) leder performanceplattformen Flux Manøver og har fått 100.000 kroner i støtte til prosjektet «Hudhunger».

– Prosjektet handler om koronasituasjonen direkte, sier Fugli.

Førstelektor Ida Fugli ved Universitetet i Agder. Foto: UiA

Viktigheten av berøring

Hun viser til at den norske befolkningen under koronakrisa har kjent på isolasjon og fravær av berøring. Folk har vært sosialt kreative med vennemiddager og fredagspils på kommunikasjonsplattformer som Teams og Zoom.

– Men en frase som går igjen på sosiale medier har vært: «Gleder meg til å klemme dere igjen!». Fraværet av fysisk kontakt har vært en ny erfaring for mange, men for andre grupper i samfunnet er dette normalen. I denne forestillinga ønsker jeg å formidle viktigheten av berøring for menneskers fysiske og mentale helse, og hvordan det påvirker opplevelsen av tilhørighet og fellesskap, sier Fugli.

Økt kunnskap om digital teknologi

Fugli forteller videre at tematikken vil undersøkes i form av fysisk teater, formidlet digitalt med den hensikt at publikum skal ha en tilnærmet her og nå-opplevelse. Målet med arbeidet er å gi økt kunnskap om digital teknologi som kunstuttrykk i en scenekunstproduksjon, samt åpne opp for en større forståelse av tematikken knyttet til ensomhet.

«Hudhunger» er et samarbeidsprosjekt mellom performanceplattformen Flux Manøver som ledes av Ida Fugli, UiA og Cultiva. Forestillingen fremførest i oktober-november 2020.

Nye former for digitalt samarbeid

Låtskrivercampen «Hooklab» har de to siste årene vært en fysisk møteplass hvor studentene ved Låtskriver og Artist-studiet ved UiA og andre lokale låtskrivere har samarbeidet med noen av de mest suksessfulle låtskriverne i det asiatiske musikkmarkedet.

Låtskrivercampen Hooklab har samlet noen av verdens fremste låtskrivere til Kristiansand, og studentene på rytmisk institutt har fått innspill på låtene sine gjennom såkalte lyttesesjoner. Her fra en lyttesesjon i 2019. Foto: UiA

Målet har vært å produsere musikk for det asiatiske popmarkedet. Workshopen har vært støttet av UiA, Sørf, Kristiansand kommune, NOPA, Music Norway og Cultiva Express.

– Hooklab jobber med å utvikle et program som skal gjøre det lettere å skrive låter sammen når man ikke kan møtes fysisk, sier prosjektleder og studieprogramleder Liucija Ridikaite.

Kunstneriske prosesser i krisesituasjoner

PUNKT-festivalen under ledelse av UiA-professor Jan Bang har fått innvilget 150.000 kroner til et audiovisuelt prosjekt kalt Modest Utopias. Målet med dette prosjektet er å utforske hvordan kunstneriske prosesser kan gjennomføres i en krise, tilby den kreative næringskjeden oppdrag i kriseperioden og utvikle nye metoder og nettverk for tiden etter korona-pandemien.

Modest Utopias er et prosjekt i to deler, der tidslinjen defineres av korona-pandemien. Først en digital fasader visuelle kunstnere, komponister og musikere samarbeider om ca. 10 verk som presenteres i videoform på nettet med ca. en måneds mellomrom. I neste fase presenteres arbeidene i form av en installasjon på Sørlandets Kunstmuseum foran et levende publikum, med et element av live musikk samt seminar og symposium, forklarer Jan Bang.

– Modest Utopias er først og fremst et musikkdrevet kunstnerisk prosjekt – en kunstnerisk og filosofisk utforskning av hva som kan eller bør følge etter en krise. Utforskningen vil foregå i form av nett-distribuerte video- og musikkverk og en konkluderende audiovisuell installasjon.

Prosjektet involverer musikere og komponister i møte med kunstnere ifra ulike disipliner og akademikere som drøfter temaet under et symposium i forbindelse med installasjonen på Sørlandets Kunstmuseum.

Ny digital hverdag for kunstnere

"Dødsbo" er en poetisk-musikalsk performance hvor komponist, organist og UiA-professor

Rolf Gupta møter poet og forfatter Cornelius Jakhelln til dyst i Kristiansand Domkirke.

Gupta skal utforske orgelets omfattende register av lyder, mens Jakhelln forteller om avviklingenav den menneskelige sivilisasjon slik vi kjenner den.

– Gjennom "Dødsbo" skal både publikum og kunstnere få kjenne på de emosjonelle virkningene av koronatiltakene, hvor de delvis tomme benkene i domkirken vil stå som et vitnesbyrd i seg selv. Forestillingen skal også bidra til å analysere den nye digitale hverdagen kunstnerne er havnet i, nemlig at konserter like gjerne foregår over Internett som i en fysisk forsamling, sier Gupta.