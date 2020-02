«Møe snø - lide ski»

Næringslivslederen og tidligere politiker John Gordon Bernander (62) fra Kristiansand har skrevet denne teksten. Foto: Privat

John G. Bernander

Taket er ryddet for tredje gang på tre uker. Før helgen meldte meteorologiske om nye 30–50 centimeter i løpet av de neste 24 timer. Her er det nok den søde vintertid, men snøen faller ikke lett og hvit. Den er blaud, tung, vond å spa og det er møe.

Dørene henger og taket må tas.

Vi er på Hovden, øverst i Setesdal, og var fra midten av uka klar for noen vinterferiedager. Da vi kom opp, var det bare å sette i gang for å skuffe passasje inn til døra. Til tross for at en av guttene våre hadde skuffet taket uka før, hang snøen faretruende over inngangspartiet, og rundt meteren høyt over takskjegget. Vel i hus, med bålet flammende i peisen og skalldyr og hvitvin på bordet, var det befriende varmt, tørt og trivelig.

Ute skulle det dra seg til igjen. Sludd, noe regn, og rosse på rosse med kuling, storm i kastene og uendelige mengder snø. Fram med Sørlandskuffe, skyffel og spade. Far måtte til pers. Dørene begynte å henge i karmene, og snøen bygget seg videre opp. En aspirin, som blodfortynnende forsikringspremie, og tålmodighet til å ta det i rolig men jevnt tempo gjorde susen. Tre timer seinere var taket tatt for tredje gang denne sesongen.

Foto: Privat

På an igjen.

Ikke nok med det. Verandaen med benk og utsyn mot vårsola, når den måtte titte fram, lå nå dekket med ei to meter høy fonn av snø fra oven. Takk være så vel Vårherre, som ryddingen av taket. På an igjen. Premien kan sikkert innkasseres når varmegradene stiger, sola svir og vaflene steikes. Da kommer hele gjengen, etter alderstilpassede lange påsketurer, skal det bli sol og kos for store og små på verandaen.

Med VM i skiskyting på TV, behov for restitusjon etter stadig nye etapper med snøskuffa, og vindkuler og snødrev ulende rund hyttehjørnene, har ikke denne vinterferien blitt stående i skienes tegn. Kun én tur innover løypene.

Snøryddinga fikk være trim for kropp og sjel. Ømme muskler, vannblemmer i kontornevene og prøver på tålmodighet ble det uansett, i møte med stadige nye byger fra vest sydvest.

Herlig likevel, høyt og fritt på Hovden. Men det ble «møe snø og lide ski.»