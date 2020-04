Lyden av glede

En miniturné med Sound of Happiness skaper glede i ulike bofellesskap i Kristiansand.

Peter kjenner Sound of Happiness veldig godt. Han har en flott stemme og fikk anledning til å synge solo. Han klemte til med en sang som virkelig passer inn i denne tiden, “You raise me up”. Foto: Sigrid Thorbjørnsen

KRISTIANSAND: Det har vært stille lenge. Veldig stille. Veldig lenge. Det er ikke så mye aktivitet på fotballbanene eller i lekeparkene. Men i disse dager skinner sola, og på Møvik er det duket til fest. Det strømmer ut livlige toner av kjente og kjære melodier og det dufter himmelsk av kaffe og hjemmelagde kanelboller. Flagget vaier i vinden og på bordet står det Antibac.

Eirin Syvertsen (47) og Stian Brødsjø (40), som begge jobber i Sound of Happiness, har dratt i gang en aldri så liten miniturné i Kristiansand. De besøker forskjellige bofellesskap i kommunen, og byr på sang og musikk. Nå er det Skarpelunden bolig som står for tur, og denne dagen er Erling Løvås med på laget.

– Jeg synes initiativet til Sound of Happines er helt fantastisk, sier Ruth Therese Bakke (40) miljøterapeut/sosionom, som jobber på Skarpelunden. Hun legger til:

– At vi kan få gleden av å ha en konsert i beboernes egen bakgård, er utrolig flott og inspirerende for alle. Konserten var en "snakkis" etter første gangen de var her, og nå er beboerne enda mer giret på konsert. All honnør til initiativtakerne. Det ga oss inspirasjon og glede i bøtter og spann.

En idé tar form

– Ideen til å reise rundt og spille utekonserter ved bofellesskap fikk jeg etter å ha mottatt en sms fra en ansatt som jobber på et bofellesskap for utviklingshemmede, sier Eirin sprudlende.

– Hun lurte på om jeg kunne ta med pianoet og tralle litt i hagen i bofellesskapet hun jobber ved. Dette syns jeg var en veldig god idé. Jeg ringte min kollega i Sound of Happiness, Stian Brødsjø. Han tente umiddelbart på ideen om å ha en liten konsert i hagen, legger Eirin til.

– Det går over, melder Eirin, Erling og Stian, og alle på Rosseland bofellesskap er enige. Foto: Sigrid Thorbjørnsen

Christine Halberg (45) er helsefagarbeider og den ansatte som sendte en sms til Eirin.

– Jeg har jo sett på tv hvordan kjendiser spiller i bakgårder og på utsiden av blokker bygg. Eirin og Sound of Happiness appellerer godt til våre beboerne. Hun spiller sanger hun vet de liker og som gleder dem. Så, jeg tenkte jeg kunne jo høre om hun ville komme til oss på Presteheia, siden vi på Presteheia ikke kunne komme til Sound of Happiness, sier Christine.

Og det kunne både Eirin og Stian. Med et piano, en tamburin, en høyttaler og en miksepult.

– Det å ha en sånn konsert i hagen er både innenfor smittevernreglene og det gir oss alle et avbrekk i en ellers litt «kjedelig» hverdag, sier Christine.

Snøballen som begynte å rulle

Både Eirin og Stian tenkte at dette kanskje kunne være noe for flere bofellesskap. Etter at Eirin hadde tatt noen telefoner, var den første delen av turneen planlagt. Alle var veldig positive til dette tiltaket. En vidunderlig, musikalsk pause i en ellers litt utfordrende hverdag. Jungeltelegrafen gikk og flere ville ha besøk. Snøballen hadde begynt å rulle. Til nå har Stian og Eirin hatt 12 utekonserter på forskjellige bofellesskap.

Eirin Syvertsen (ved pianoet) er primus motor for turnéprosjektet. Sound of Happiness daglige leder, Stian Brødsjø (på tamburin) er med på laget. Erling Løvås (på gitar) er også med og jazzer opp stemningen på konsertene. Foto: Sigrid Thorbjørnsen

– Gjensynsgleden er stor når vi kommer på de ulike stedene. Hvor enn vi kommer, blir vi møtt med smil og glede. Enkelte steder har vi også blitt møtt med flagg! De som jobber på bofellesskap gjør en fantastisk jobb i disse dager, og jeg har lyst til å takke positive ledere og ansatte ved de ulike stedene, for at de har lagt til rette for at vi kan gjennomføre dette. Og selvfølgelig i tråd med smittevernsreglene, sier Eirin.

Smittende musikkglede

Ida Helene Undem (34) er sykepleier og vikarierende avdelingsleder for Østerøya- og Skarpelunden bofellesskap, Livsmestring. Hun er en av dem som verdsetter denne miniturneen, og vet hva det betyr for beboerne i bofellesskapene.

– Det betyr mye for meg, at beboerne på Østerøya- og Skarpelunden bofellesskap har det bra. Beboerne har fått hverdagen sin snudd på hodet, og det ble plutselig mange nye retningslinjer for dem å forholde seg til. Men musikk er noe alle har et forhold til, sier Ida Helene og utdyper:

– Jeg ser musikkgleden til Eirin og Stian smitte over på beboerne i form av smil, dans, vugging, klapp, nynning og sang. Det er en smitte jeg gjerne ønsker hos oss! Det er mye mestring i å kjenne igjen rytmer, sang, eller det å huske en tekst man kan synge med på. Jeg vet hvor stor positiv effekt musikk kan ha for helsen.

På Rosseland bofellesskap, var alle med på sangen. Stian spilte tamburinen, Eirin på pianoet og Erling på gitar. En riktig god stemning, pyntet på med flotte flagg og glade mennesker. Foto: Sigrid Thorbjørnsen

Dette publikummet har hatt besøk av Eirin og Stian tidligere i denne koronaperioden, så de vet hva de har i vente. Alle gleder seg.

– Eirin og Stian skal ha ros for stå- på vilje og kreativitet. De når ut med musikken på en forsvarlig måte til en svært takknemlig gruppe. Spesielt i disse koronatider. Beboerne på Østerøya- og Skarpelunden bofellesskap får et lystig og positivt avbrekk. De gleder seg til konsertene, de storkoser seg underveis, og så har de noe å prate om i tiden etterpå, sier Ida Helene.

Flere besøk og mer musikk

Etter musikk, allsang, kaffe, kanelbolle, latter og dans, blir det hele pakket ned. En ny konsert. Et nytt bofellesskap. Et nytt sted. Dette går i en forrykende fart. Dette har de dreisen på, Eirin og Stian. Turen går videre. Fra Møvig til Rosseland.

Alle i Rosseland bofellesskap kjenner til Sound of Happiness.

– Alle beboerne i Rosseland bofellesskap er med på aktiviteter fra Sound of Happiness. Noen går i kor, noen på dans og drama, noen på trommer og noen har eget band. Alle går på ukentlige øvelser, samt Fredagsklubben en gang i måneden. Alle har vært med i flere år, og de elsker det, forteller Lene Mølland (23) sosionom/miljøterapeut og jobber på Rosseland Bofelleskap.

– Musikk får, uten tvil, stemninga opp og humøret på topp en hvilken som helst dag. Det skaper også et fellesskap. På kveldene ringer ofte beboerne hverandre på FaceTime eller besøker hverandre, og hører på musikk og synger sammen. Nå, i disse koronatider, har vi også en sang på morgensamling. Dette bidrar med å starte dagen med en positiv innstilling og godt humør! Det er fantastisk å se at gleden for musikk er så stor for beboerne hos oss, legger Lene til.

– De gleder seg til konsertene, de storkoser seg underveis, og så har de noe å prate om i tiden etterpå, sier Ida Helene Undem, sykepleier og vikarierende avdelingsleder for Østerøya- og Skarpelunden bolig Foto: Sigrid Thorbjørnsen

På Rosseland bofellesskap er balkongen pyntet med masse flagg, og kaffekanna blir heist ned til musikerne. Alle smitteregler blir fulgt, det er god stemning og det er duket for en ny konsert.

– Disse konsertene betyr mer enn man kan forestille seg, for oss alle sammen. Lene engasjerer seg i beboernes tilværelse.

– Beboerne på Rosseland bofellesskap er preget av rutiner, og i tider som dette, blir det vanskelig å ha en vanlig hverdag. Det å kunne se kjente ansikt, komme sammen og synge glade, kjente sanger, er gull verdt. Beboerne har gledet seg hver dag siden de hørte om konserten. At Sound of Happines velger å komme rundt på boliger for å holde bakgårdskonserter, at de er så løsningsorienterte og prøver å gjøre det beste for medlemmene sine, er rørende. Å få oppleve det, og å få være med på det. Fantastisk godt initiativ, sier Lene.

«Allsang fra sofaen med Eirin»

Eirin Syvertsen er utdannet musikklærer med spesialpedagogikk. Hun jobber med tilrettelagt musikkundervisning i Sound of Happiness, Knuden Kristiansand Kulturskolen og ved Kvadraturen videregående skole. Hun var en av dem som brått befant seg i karantene 12. mars, og kunne dermed ikke gå på jobb som normalt. Hennes hverdag består (vanligvis) av tilrettelagt musikkundervisning for mennesker med bistandsbehov for Sound of Happiness, Knuden Kristiansand Kulturskolen og ved Kvadraturen videregående skole gjennom hele uka.

På Skarpelunden hersker det optimisme. – Det går over, sier Reidar. Foto: Sigrid Thorbjørnsen

Men karantenen stoppet ikke hennes ubendige kreativitet. Nå var det ikke lenger musikktimer, Happy Choir eller grupper. Det tok ikke lang tid før «Mens vi venter: Allsang fra sofaen med Eirin» gikk fra å være en tanke til det ble et faktum.

– Det å jobbe med musikk, være sammen i musikken, og det å kunne skape noe sammen med andre mennesker uansett hvilke forutsetninger mennesker har, er utrolig spennende og givende”, sier Eirin Syvertsen.

Hun fortsetter:

– Gjennom de ulike jobbene har jeg ukentlig kontakt med nærmere 70 elever på forskjellige vis; enkeltvis, i grupper, kor og ved dagsenter. For mange av elevene er musikkaktivitetene ukas høydepunkt. Etter 12. mars 2020, ble alle stedene jeg jobber stengt. Jeg måtte tenke nytt om hvordan jeg kunne formidle musikk til elevene.”

På Facebook eksisterer det mange lærergrupper med mange gode forslag til digital undervisning. For elevene til Eirin kan digital undervisning være utfordrende. Flere av elevene er avhengig av hjelp fra andre. Resultatet ble at Eirin måtte tenke litt alternativt. Hva ville fungere bra musikalsk for elevene?

– Jeg tok kontakt med en ansatt ved et bofellesskap hvor noen av elevene bor. Jeg ville lufte en idé. En idé om å spille inn videoer med sanger jeg vet elevene er glade i. Etter positiv tilbakemelding, satt jeg meg ned foran pianoet, hjemme i sofaen og begynte å filme meg selv mens jeg spilte og sang, sier Eirin.

God respons

Den ansatte som mottok de første videoene, viste dem til flere av elevene. Eirin fikk positiv tilbakemelding på at det var god respons på videoene. Det var en sang per opptak. Dette var noe som kunne fungere bra for målgruppa, tenkte Eirin.

Kaffeserveringen på Rosseland er upåklagelig. Her ble det opprettholdt god avstand og varsom behandling av godt brygg. Foto: Sigrid Thorbjørnsen

14. mars 2020 var «Mens vi venter: Allsang fra sofaen med Eirin» på Facebook. En god venn av Sound of Happiness, og en elevene også kjenner, er Mark Bjorvand. Han har også opptrådt som gjesteartist i gruppa.

«Mens vi venter: Allsang fra sofaen med Eirin» er en lukket gruppe, primært for elevene til Eirin. Til nå består medlemmene av elever, foreldre/pårørende, ansatte ved ulike bofellesskap og lærere ved Kvadraturen vgs. Pålogging skjer når det passer for den enkelte elev. Så kan det velges i hvilke sanger en ønsker. Noen av elevene på Kvadraturen vgs. har «Musikk med Eirin» på timeplanen.

– At det dukker opp kjente fjes på skjermen, og som synger kjente og kjære sanger, oppleves veldig trygt for elevene. Jeg har også, i løpet av disse ukene, fått tilsendt mange koselige bilder og videosnutter av elever som stemmer i allsang fra eget hjem, kan Eirin fortelle.

Lene Mølland fra Rosseland Bofellesskap har også fått med seg Eirins allsanggruppe.

– Disse videoene har jeg ofte vist til beboerne på stressende dager. Da setter de seg ned i sofaen, foran skjermen, er rolige og synger med. Det er fantastisk å se hva slags effekt Eirins tiltak har. Et trygt og kjent ansikt og en god sang gjør virkelig underverker.

Ny hverdag for Sound of Happiness

Stian Brødsjø er daglig leder i Sound of Happiness og opptatt av å ivareta medlemmene til Sound of Happiness. Det krever nytenkning og tilpassing for å lage et nytt opplegg for mennesker med bistandsbehov i disse koronatider:

– Siden 12 mars 2020 har det vært lukket for alle felles arrangementer på Sound of Happiness. Vi forsøker å finne alternative måter å jobbe på for å unngå at det blir for mange som møtes samtidig. Det kan være å gå turer sammen, jevnlig telefonoppfølging, oppgaver og opplæring via telefon eller internett. Det er i tillegg til at vi, for øyeblikket, forsøker å nå så mange som mulig gjennom konserter og allsang på forskjellige bofellesskap. Vi har, så langt det er mulig, forsøkt å aktivisere våre ansatte for å unngå permitteringer, slik at den enkelte elev og deltaker føler seg best mulig ivaretatt i en ny hverdag.

– Musikken engasjere oss til bevegelse og glede, den kan gi trøst og roe oss når vi er stresset. I tillegg er det et fantastisk redskap for kommunikasjon når en jobber med mennesker uten språk, sier Ruth Therese Bakke. Foto: Sigrid Thorbjørnsen

– Nå jobbes det i Sound of Happiness med å planlegge nye konsertbesøk til flere bofellesskap. Responsen har vært helt super på de stedene vi har vært. Det er en hverdag nå, som går i ett for mange. Det skjer ikke så mye for våre elever og deltakere. Gjennom å kunne møte hverandre i musikk og allsang og skape litt smil i hverdagen, så får vi det alle litt bedre, sier Stian.

Sound of Happiness-festivalen 2020

Sound of Happiness-festivalen skulle ha gått av staben, tradisjonen tro, første helgen i juni. Men i år er ikke dette mulig.

– Det er for tidlig å si noe konkret om en ny dato. Men vi avlyser uansett ikke. Og kommer sterkere tilbake. I beste fall får vi ta med oss festivalen også ut på turne, sier Stian.

Sound of Happiness (soh.no) ble etablert i 1988 som et musikktilbud for mennesker med utviklingshemming. I 1998 ble Sound of Happiness Kompetansesenter etablert som en privat stiftelse med hovedfokus på musikkundervisning. I 2011 ble dagtilbudet Happy Days etablert. I 2017 startet Sound of Happiness opp dans- og dramagrupper i samarbeid med Knuden Kristiansand Kulturskole.

Alt blir bra

Det er ikke noe å utsette på kreativiteten eller optimismen i Sound of Happiness.

– Den gleden, mestringen og det sosiale fellesskapet musikken bringer med seg, er unik. Gjennom denne turneen har jeg opplevd mange magiske øyeblikk i møte med musikk og mennesker. Musikken er et positivt avbrekk i en ellers så monoton hverdag. For meg er både Facebook-gruppa og utekonsertene en stor glede å holde på med. Jeg savner alle elevene mine og jeg gleder meg til å starte opp all musikkaktivitet igjen. Jeg gleder meg til å treffe alle sammen igjen, sier Eirin mens hun pakker ned pianoet.

Hold ut – hold sammen. Det går over. Det skal bli bra. Foto: Sigrid Thorbjørnsen

Det er flere bofellesskap som venter besøk. Det er flere sanger som skal synges, og det er mer glede som skal spres og deles.

Som Eirin sier:

Hold ut – hold sammen.

Ta vare på hverandre.

Det går over.

Alt blir bra!