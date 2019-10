6000 besøkende på Bortelid Høstmarked

BORTELID: Høstmarkedet er blitt en fast tradisjon på Bortelid og arrangeres årlig i kræsjhelgen mellom høstferien til Agder og Rogaland.

Været er alltid en viktig del av et slikt arrangement og fredag morgen ble vi møtt av fem centimeter nysnø. Resten av dagen var preget av sludd og snø, men heldigvis holdt veiene seg bare slik at utstillere, tivoli og alle som skulle rigge seg kom greit fram. Fredag ettermiddag var det væromslag og resten av helgen var det blå himmel og strålende solskinn. Fantastisk flott vær med hvitdekte fjelltopper.

Trond Egil Åknes

Fredag kveld var det familiekveld med et forrykende morsomt trylle- og buktalershow av Erik Mogeno, etterfulgt av barnedisko. Erik ble kjent etter sin opptreden på Norske Talenter i 2010 og underholdt både store og små i et fullstappet festtelt utenfor varmestua på Bortelid skisenter.

Trond Egil Åknes

I tillegg til utstillere og aktiviteter som blant annet hesteridning, bruskasseklatring, ansiktsmaling, karuseller og snekring var det flere artister på scenen lørdag. Utpå ettermiddagen var det klart for «høst-vorspiel» der Kjetil Åsvald Åsen, lokal artist fra Iveland, og Stein Roger Sordal, kjent fra Radiojam og Sommer på Torvet, spilte sammen på scenen. Det ble en flott opptreden som gledet mange festklare bortelidere.

Trond Egil Åknes

Seinere på kvelden entret sørlandsbandet Justin-Case scenen og laget god stemning med hæla i telttaket på den årlige høstdansen. Rett i underkant av 300 besøkende fikk med seg Tommy Guttormsen, Johann Haugland, Ole Aa. Brattfjord og Jørn Normann Johanssen som rocket scenen på Bortelid ut i de sene nattetimer.

Trond Egil Åknes

Søndag morgen ble det arrangert markedsgudstjeneste med høstpreken og musikk for å få en god start på søndagen.

Seinere på dagen var det standup- og trylleshow med Håvard Sand. Han leverte et show fylt av humor og magi som forbløffet både store og små tilskuere.

Finn Kollstad

Motbakkeløpet «Bortelid Opp» ble også arrangert for tredje gang søndag. Løpet arrangeres av Kristiansand Løpeklubb og Åseral idrettslag med Toyota Sør på lag som hovedsponsor. I underkant av 100 store og små stilte til start i de forskjellige klassene.

Trond Egil Åknes

Løyperekorden fra i fjor av Anders Tveit fra Vennesla på 8.01 ble stående men Jon-Egil Enger fra Kristiansand klarte å nå toppen på imponerende 8.45 tett etterfulgt av Erlend Haukland. Vi gratulerer også beste kvinne Tone Wigemyr Snerthammer som kom i mål på 10.18. Løypa er 1,25 km lang og på 230 høydemeter og går fra bunnområdet til toppen av skibakken på Bortelid.

Finn Kollstad

Se resultater Bortelid opp: https://www.webscorer.com/race?raceid=198632

Ungdomsløp: https://www.webscorer.com/race?raceid=198627

Vi takker alle som besøkte oss på Bortelid i år og så håper vi at alle setter av første helgen i oktober neste år til nok et høstmarked med aktiviteter, fest og moro for hele familien.