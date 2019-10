Med stadig bedre utstyr blir det lettere å få vist VR – og vi i filmbransjen har fått merke økt etterspørsel etter film i 360-grader.

Jeg snublet over produksjon av Virtual Reality for fire år siden, på “Pixel Market” en konferanse for interaktive produksjoner i London. I sommer ble produksjonen “Solen av Munch i VR” ferdigstilt. Dette er en VR-opplevelse der vi dikter videre på Munchs bilde Solen. Opptak er gjort i Kragerø, der Munch malte bildet samt noe på Lista. En tekst fra Munchs dagbok blir dessuten lest. Den er gjendiktet til engelsk av Annabelle Despard fra Kristiansand og lest inn i både engelsk og norsk versjon av Geir Ludvigsen fra Arendal.

Den berlinbaserte Kristiansanderen, Tone Avenstroup, har dessuten oversatt teksten til tysk – og lydopptak er utført av Adrian Dark også fra Kristiansand. Mens Jonas Kiplesund var med på 360-graders filmopptak. Så her er det et solid “sørlandslag” som har bidratt. Prosjektet er dessuten finansiert av Kristiansand kommune og Mediefondet Zefyr. Samt at vi gjennom vinteren fikk testet prosjektet i Den kulturelle skolesekken i både Aust- og Vest-Agder. I en tidlig fase var Innovasjon Norge vært inne med midler til satsingen.

Arbeidet med VR-opplevelsen har vist meg hvordan vi som næringsdrivende innenfor mediene og kunst, kan få bygd store prosjekter hvis de riktige støttespillerne hjelper til. Solen i VR er en episoden i serien “The Masters Vision” med 3 episoder. Malerier av tyske Friedrich og franske Monet er også er brukt som inspirasjon for de andre episodene som er gjort i samarbeid med museer i Berlin og Paris.

Jeg har jobbet i flere år med medprodusent Gebrueder Beetz som er basert i Berlin – noe som har vært avgjørende for dialogen i et nyskapende og komplekst prosjekt. Beetz har igjen trukket inn regissører og også hatt et interessant samarbeid med selskapet Frauenhofer Intistut som er langt fremme på teknologiutvikling. Arbeidet med så kompetente folk har løftet også min kompetanse, slik at jeg stiller på et helt annet nivå nå som vi planlegger nye prosjekter.

Lokalt har Eva Marie Bentsen i Galleri Bi-Z som lenge har vært opptatt av digital kunst, og har hjulpet med nettverk og gode råd inn mot kunstverdenen.

Prosjektet ble kjøpt av “Anno – museene i Hedmark” – som har vist det på Kleivfoss Industrimuseum på Løten i sommer. Dette er Munchs fødested. Og da både Anno og Harmarregionen har jobbet lenge med en VR-strategi, var det lett for dem å hente inn prosjektet, da jeg presenterte det på seminaret “Nordic VR” på Hamar forrige høst.

Kristian Mosvold

Vi er allerede i gang med planlegging av nye prosjekter – og da i samarbeid med lokale aktører fra Hamar. Hamar- og Lillehammerregionen har generelt vært flinke til å støtte opp om lokal filmproduksjon – noe som har resultert i flere TV-serier og langfilmer. Og altså også i et blomstrende VR-miljø. Innenfor spill og VR har de jobbet opp et såkalt cluster – det vil si at en samling av bedrifter som jobber innenfor samme fagfelt går sammen om kompetanseutvikling og finansiering. Mine samarbeidspartnere i regionen sier at clusteret har vært avgjørende for å komme så langt som de har gjort. Og det er både hyggelig og inspirerende å være assosiert med et så vitalt miljø. Medio oktober arrangeres en større VR-lab, som jeg var en av initiativtakerne til – og jeg skal være med og holde innlegg om finansiering av VR i Norge.

Skjermbilde fra filmen

Men før det skal prosjektet vises i Tyskland. TV-kanalen Arté, som dekker både Frankrike og Tyskland, har kjøpt en app-utgave av Solen i VR. Og i neste uke vil de vise den på bokmessen i Frankfurt – der det faktisk er fokus både på Norge og Munch i år. Ekstra gøy at det er en stor aktør fra vertslandet som tar på seg oppgaven å vise fram et prosjekt produsert i Kristiansand.