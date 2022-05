Etter to år med amputert 17. mai-feiring er det tilbake til normalen for skolekorpsene.

KRISTIANSAND: – Vi er bedre på konkurranser enn marsjering, ler Lisa Lydia Henriksen.

17-åringen spiller trombone i Randesund Skolemusikk, som med sine 80 musikanter er Sørlandets største skolekorps. Etter å ha vunnet 1. divisjon i årets regionmesterskap kan de også skryte av å være «det beste skolekorpset» i hele Agder, Telemark og Vestfold.

– Det blir veldig gøy å få vist oss fram for byen, og høre litt på de andre korpsene også, sier Peter Houge Alsaker (17) på tuba.

Han får støtte av en annen tuba-spiller, Bendik Ramsland (17), som er klar på at 17. mai ikke er noen korpskonkurranse. Spilleglede er viktigst for musikantene som stiller i sine grønne dressjakker på nasjonaldagen. Mathea Røstad Rosenvold (17) på trompet lover at korpset skal levere.

– Vi gleder oss masse, lyder det samstemt fra denne jentegjengen. Foran f.v.: Liva Rossen (15) på fløyte og Johanna Blegberg Sellevåg på fløyte. Bak f.v.: Mathea Hagen (11) på klarinett, Eline Rosenvold (12) på klarinett, Tuva Graares Valborgland (11) på trompet, Ragne Glende (16) på klarinett og Julie Hodøl (15) på fløyte. Foto: Inger M. Witteveen

Glede seg gjør også Randesunds dirigent, Aleksander Haga Tveit.

– Vi skal få det til å klinge så bra som mulig. Marsjering har ikke alltid vært Randesunds sterkeste side, men vi skal prøve å endre den trenden i år, forteller dirigenten for hovedkorpset og juniorene i Randesund. Han avslører at det har blitt flere øvelser enn tidligere. Forventningene er store til en «normal» 17. mai.

– Deilig å komme tilbake til normalen og i år har vi øvd mer enn tidligere, sier Aleksander Haga Tveit, dirigent i Randesund Skolemusikk de siste seks år. Foto: Inger M. Witteveen

Det blir en lang dag for små og store musikanter. Første spilleoppdrag er klokka syv om morgenen og først klokka 14.30 kan musikantene tre av. Da har de vært innom skoletoget i byen, Kringsjå skole, Dvergsnes skole og Sukkevann. Repertoaret består av ni marsjer. Her er Gammel Jegermarsj selvskreven, mens korpsets favoritter er Dixieland Strut og Den Norske Løve. Aspirantene spiller med på Mini-marsj.

– En opplevelse, mener Sofie Wang Belsnes (11) på kornett, om å kunne spille i det store skoletoget i Kristiansand igjen. Foto: Inger M. Witteveen

Både dirigent og musikanter er enige om at korpsets prestasjoner i konkurranser har gitt motivasjon, selvtillit og spilleglede. Og bidratt til god rekruttering. Etter at juniorer og aspiranter har vært på rekrutteringskonsert 1. og 2. juni håper dirigent Haga Tveit på 30 nye aspiranter.

Lucas Hareide (11) har spilt på trommer i tre år. Foto: Inger M. Witteveen

Men først er det 17. mai.

– Det blir deilig å spille mye. Jeg gleder meg masse til å få vist oss fram, for vi er så kule, stråler fløytist Liva Rossen (15).

Det har blitt mye marsjering på Randesund Skolemusikk denne våren. Her fra en øvelse på Dvergsnes. Foto: Inger M. Witteveen