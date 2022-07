Et rekordstort publikum lot seg begeistre av vokalist Gunhild Langemyr og noen av byens beste musikere.

KRISTIANSAND: Langemyr, godt akkompagnert av Kristen Robstad på piano, Bruce Rasmussen på trommer, Per Elias Drabløs på bass, Rolf Kristensen på gitar og Posebyhagens eminente lydmann Simen Hefte, sørget for en herlig soul/jazz-inspirert aften for de mange skuelystne.

Aldri har Posebyhagen vært så godt besøkt som onsdag, med 200 mennesker. En venn av Gunhild Langemyr på 92 år strålte: «Dette er en opplevelse, jeg kommer gjerne igjen». Kjetil Ringøen og Elsa Pedersen beskrev stedet som fantastisk og la til «De virket samspilte og hun har en flott stemme, men danse gjør jeg ikke, jeg er jo sørlending».

Gunhild Langemyr er ikke veldig kjent for mange i Kristiansand og hun har mye av sin sangbakgrunn fra gospelmusikken. Men med dette samarbeidet vil vi nok høre mye mer til henne i framtida. Som hun sa: «Det tar litt tid å bli varm i trøya foran et nytt publikum».

Vi savnet kanskje litt mer lidenskapelig leveranse fra solisten i første del av konserten, men dette tok hun langt på vei igjen i andre omgang. Da kjente vi det svingte, og det som svinger kan like gjerne gå sakte, være lavmælt og i litt utakt. Det handler hovedsakelig om musikernes samhandling.

Foto: Oddvar Paulsen (oddvarpaulsen.com)

Lars Saabye Christensen sier det så fint: « Jazz er de myke kantene som slipes langs samspillets presise øyeblikk. Du må være i slag. Du må være på slaget. Du må være der slaget står». Selv om dette var en soul-/jazz-/rock-inspirert aften, fungerte samspillet mellom musikerne og lydtekniker akkurat slik som i Christensens sitat denne onsdagen.

Kjente sanger som «Uptown Funk», «The Jealous Kind» og «Honeysucle Rose» ga gjenklang og minner hos flere av oss med litt bevaringsverdig alder i dette bevaringsverdige kvartalet.

Sola strålte over Posebyhagen fram til halv åtte på kvelden, deretter var varmen fra publikum og blide servitører eneste oppvarming. Enkle måltider med brød, ost og pesto fra et lokalt bakeri ble servert til de sultne utover kvelden.

Det er mange å takke for at stedet er blitt til, men i denne omgang går takken til Bente Buverud som holdt ut i mange år for å skape stedet. Dette er blitt en oase som vil ønsker mange folk velkommen i framtida.

