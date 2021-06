Stolte NM-medaljevinnere

FARSUND: Vi representerer kommunen på en god måte og er utrolig stolt av våre musikanter og prestasjon. I disse tider har det vært utfordringer hva gjelder øvelser, men vi har klart å prestere en fantastisk 17. mai og nå en fantastisk prestasjon i NM.

De minste musikantene som deltok var ni år gamle og til sammen hadde vi en besetning på 29 med i denne konkurranse. Det har vært veldig moro å øve inn et slikt program, og blir noe helt utenom det vanlige vi holder på med. Vi meldte oss på bare for gøy, slik at vi hadde noe å øve til, da alle konserter er avlyst grunnet korona.

Det var Korpsnett Norge som arrangerte dette norgesmesterskapet i marsjering for skole- og amatørkorps. Årets mesterskap var digitalt for skolekorps på grunn av smitterestriksjonene. NM var åpent for alle norske skole- og amatørkorps uavhengig av organisasjonstilknytning og besetningsform, og deltagerne kunne konkurrere i to kategorier.

NM i gatemarsj: Korpsene spiller marsjer og marsjerer etter en oppskrift/skisse. Her blir det trommemarsj, spilling av marsjer stående og marsjerende, marsjering i svinger og kuvendinger.

NM i formasjonsmarsj: Selvvalgt program på 12 minutter. Lag deres egne marsjerings-formasjoner mens dere spiller et selvvalgt repertoar ut fra egen besetningsfom. Borhaug Musikkorps deltok i formasjonsmarsj, og hadde sendt inn en 12 minutter lang video av sitt bidrag, med kreativ marsjering i ulike formasjoner og spilling.