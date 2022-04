TRONDHEIM: Kristiansand Janitsjar (KJ) har denne helga deltatt i NM for janitsjarkorps i Trondheim. Korpset spilte i 5. divisjon, sammen med blant annet Tvedestrand Musikkorps, men det var Kristiansand som fikk flest poeng av disse to og fikk en flott 2. plass, kun slått av Hamar Musikkorps.

Lørdag 2. april kl. 11:15 var alle de 49 musikantene i KJ klare på scenen i Olavshallens Lille Sal og pustet rolig, smilte til hverandre og satte an første tone presist på dirigent Rune Hansens taktering. Etter 14 minutter gikk det et svært fornøyd korps av scenen. Fornøyde med å ha nådd målet med å vise den beste versjonen av seg selv som Kristiansand Janitsjar.

Dommerne i 5. divisjon var Trine Knutsen og Arvid Ahntun. Notater ble skrevet og poengsummer ble delt ut basert på samspill, intonasjon, dynamikk og presisjon. KJ er veldig fornøyde med tilbakemeldingene og ser at det vi øver på gjennom hele året ble vist i løpet av de lille kvarteret på scenen også, for Anthun skrev: «Flott! Det blir jobbet godt med riktige ting! Gratulerer med en solid framførelse av et spennende verk!»

Det ble en andreplass og vi er veldig fornøyd med tilbakemeldingene, selv om det ikke ble seier og opprykk. Vi sitter uansett igjen med flere gode dommerkommentarer som vi skal ramme inn og henge på veggen: «Flere flotte solistprestasjoner. Mye spilleglede og musikalsk overskudd. Bravo trompet! Dette er fyrverkeri! Flott trombonerekke! God balanse med brei og stor fargepalett. Flere grupper og solister utmerker seg med flott spill.»

Slagverkere med gruppepris

Hver divisjon har i tillegg en premiering for beste instrumentgruppe, uavhengig av korpset plassering totalt. I vår divisjon gikk gruppeprisen til Kristiansands slagverkere bestående av Aleksander Haga Tveit, Jack Jakobsen, Dag Egil Flaa, Per Qvarnstrøm og Erik Markussen. En flott prestasjon og vel fortjent.

Fra helgas NM Foto: Privat

Med på turen var også de fire yngste i korpset; Anna Morka, Noah Lundetræ Andersen Ragne Glende og Bendik Ramsdalen. De ble spurt om hva de syns om å være med i korpset og å jobbe så intenst med ett stykke til NM. Noen av tilbakemeldingene var «Veldig gøy og lærerikt å ha et mål å jobbe mot med andre musikanter på ulike nivå og aldre.» «Jeg har fått mer spilleglede og motivasjon når vi har jobbet mot NM.» «Jeg har lært en del og utviklet meg etter at jeg begynte i KJ.»

De satt også stor pris på å høre på mange andre korps, spesielt i Elite og 1. divisjon. «Inspirerende! Også gøy å møte andre folk fra forskjellige korps.» KJ er heldige som har god rekruttering og håper flere dyktige skolekorpsmusikanter som ønsker flere utfordringer vil ta neste steg hos oss.

Håper på opprykk

NM arrangeres hvert år for ca. 120 korps, fordelt på 8 divisjoner. Konkurransen foregår over to dager med avsluttende høydepunkt i Olavshallen med premieutdeling lørdag kveld. NMF (Norge Musikkorps Forbund) hadde i år endret litt på regler for opprykk og nedrykk pga. pandemien som satte begrensninger for samspill før nyttår. Kun ett korps ville rykke opp i hver divisjon, mens det vanligvis er to korps som får æren av det. KJ har sagt at de ville vinne, men visste også at konkurransen er hard.

Fra helgas NM Foto: Privat

Selv om KJ vant både 6. og 7. divisjon tidligere er ikke seier en selvfølge. Det er mange dyktige korps i Norge og mange av de er også i 5. divisjon – og det er dommere som bestemmer resultatet til slutt. Neste år er vi da fortsatt i 5. divisjon sammen med Tvedestrand Musikkorps (TMK), men håper selvsagt å rykke opp og konkurrere i 4. divisjon sammen med Arendal Byorkester.

Til slutt en stående applaus for Rune Hansen som dirigerer både KJ og TMK. Uten han hadde det ikke blitt en flott 2. plass til KJ og en imponerende 5. plass til Tvedestrand!

Kristiansand Janitsjar er klare for vanlig øvelse på onsdag, men kanskje med kake denne gangen, og vil øve til neste konserter: 17. mai i Ravnedalen og sommerkonsert i juni.