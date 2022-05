KONSERTANMELDELSE: Våren 2019 startet Koransje og Mandal musikkforening forberedelsene til en stor ABBA-konsert som skulle gå av stabelen sommeren 2020. Koransje inviterte sangere til et prosjektkor, og første øvelse fant sted i mai 2019. På grunn av en kjent pandemi ble konserten utsatt en rekke ganger, men etter å ha øvd, ventet og øvd enda mer, kunne det søndag endelig inviteres til ABBA-fest i Mandals storstue, Buen Kulturhus.

Under ledelse av Kai Tønnesen åpnet Mandal Musikkforening kvelden med en av ABBAs få instrumentaler, «Arrival» fra 1976-albumet med samme navn. Det er noe skotsk highland over låten, som begynner rolig og bare øker i intensitet. En flott start på konserten.

Mandal Musikkforening leverte en flott start på konserten. Foto: Svein Frydnes

Johanna Engamo er kveldens konferansier, i tillegg til å være dirigent for koret Koransje. Koret har kommet marsjerende inn under første stykke, mange av dem tidsriktig kledd i 70-tallets klesdrakter.

Korps og kor framfører sammen de to neste låtene; «Super Trouper» og «Ring Ring», den siste med Tonje Harket Thorbjørnsen som solist. Det låter bra, men koret lider under for dårlig lyd. Jeg savner at lydfolkene klarer å kjøre så pass med lyd på koret, at de kommer lenger fram i lydbildet. For meg ble det for spinkelt i samspill med mektige toner fra korpset.

Det svinger

De to neste sangene leveres av Koransje alene, og det lyder langt bedre. Velkjente «Mamma Mia» framføres sterkt og godt. I tillegg fikk vi også «Our Last Summer», fra albumet Super Trouper (1980).

Mandal Musikkforening har god trening i å framføre ABBA-låter. «Highlights from Chess» (som strengt tatt ikke er et ABBA-stykke, men en musikal av Björn Ulvaeus og Benny Andersson) er et velkjent musikkstykke som framføres blant annet under korpsets førjulskonserter. Det lyder mektig, det lyder flott. Dette er en av Musikkforeningens styrker, variere mellom det lavmælte og det pompøse. En nytelse å høre på!

Sangen «Slipping Through My Fingers» handler om hvordan en mor ser dattera sin vokse så altfor fort opp, og forsvinne fra henne. Her framføres den med kor og orkester, med Melanie Riechel som solist. Lydmessig er det nå blitt bedre, og det er flott å høre på.

Det var mange musikere på scenen under ABBA-hyllesten i Buen Kulturhus søndag. Foto: Svein Frydnes

«Girls Gone ABBA». Det sier seg selv at nå er det jentenes tid for å boltre seg. «Girls Gone ABBA» er en medley, bestående av «Honey Honey», «Does Your Mother Know» og «Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight). Det handler selvfølgelig om kjærlighet, ikke minst lengsel etter kjærlighet. Og det svinger veldig bra av koret.

Johanna Engamo binder konserten veldig bra sammen med små historier om hver sang. Som når hun forteller at rytmen i låten «Take A Chance On Me» er rytmen som Björn Ulvaeus pustet i når han jogget. Så kan en jo tenke seg hvordan det hørtes ut. Det er bare å sette på sangen neste gang en er på joggetur.

Mandal Musikkforening presenterer nå en «Mamma Mia»-medley, en medley som får folk til å svinge seg i stolene og klappe takten. Herlig.

Dyktige solister

Et av høydepunktene for min del, var sangen «I Have A Dream». Unge Tuva Engamo Kleveland var solist fra begynnelsen. En sped, vakker stemme som åpner alene, før koret stemmer i med sitt mer massive lydbilde. Vakkert framført! Skulle gjerne sett at Engamo Kleveland ble tatt fram for en ekstra applaus, for meg gjorde den åpningen hele sangen.

Tuva Engamo Kleveland sang nydelig på «I Have A Dream». Foto: Svein Frydnes

Et annet høydepunkt var Musikkforeningens framførelse av «The Winner Takes It All», med Beate Frigstad som vokalist. Nydelig spilt og vakkert sunget.

Beate Frigstad er en erfaren, og utrolig dyktig vokalist. Her under «The Winner Takes It All» sammen med Mandal Musikkforening. Foto: Svein Frydnes

Det hele avsluttes med «Thank You For The Music», med Linda Uenes Finstad som solist. Hva hadde vel livet vært uten musikken?

Etter velfortjent stående applaus rundes så kvelden av med ekstranummeret «Dancing Queen».

Vel blåst, Mandal Musikkforening og Koransje. Dere gjorde en flott forestilling, til tross for litt lydproblemer i starten. Publikum så ut til å kose seg, og det er det viktigste. Neste gang tar dere konserten foran et dansegolv, det så ut som det var mange som hadde problemer med å sitte stille.

Anmeldelsen er basert på den første av to konserter denne søndagen.