Nei, jeg har ikke båt, og da jeg var liten, var seilbåter noe jeg kun så på tv og lekte med i badekaret.

Bastøferja var mitt første møte med havet. Vi synes det gynga skikkelig utenfor Jeløya den gangen, og mamma forsikra seg om hvor livbeltene lå og at hele familien var samlet rundt ett og samme bord.

Saltvann var også litt guffent. Smaken var som brekkmiddel, og vi hadde ikke kontroll over alt som kunne sette seg fast på kroppen. I Haldenvassdraget var det bare gjedda, og den visste vi stort sett hvor var.

Likevel har jeg eid en båt. En vakker sommerdag i 1979 kjøpte jeg en ti fots pioner med en seks hesters Mercury. Jeg bodde i den båten på Haldenvassdraget, og kjente at jeg faktisk fløt på vannet.

Dette er min båthistorie, og du har sikkert din som akkurat nå tar bolig i din tanke. Var det en Roland, en With eller kanskje en seilbåt.

Tenk å eie en båt. Kanskje til og med to. Ha muligheten til å se sola gå ned i horisonten. Vite at det bærer når vind og bølger bruser. Kaste ut et snøre med håp om vibrasjon og kamp med livet under vann.

Hvis jeg skulle hatt en båt, måtte det vært et supplyskip. Så romslig at jeg kunne tatt med familie og venner. Konstruert for å hjelpe andre. En diakonal tanke på havet. Jeg ville hatt en skipper. En jeg virkelig kunne stole på i vær og vind. Sitte der på dørken eller hva det nå enn heter med litt utspedd kaffe og en fornemmelse av at slekt og venner koste vettet av seg.

Foto: Maleri av Oscar Jansen

Mange av dere føler seg mer tilfreds i båt enn på land. Jeg har sett hvordan noen av dere faktisk er hjemme når dere er i båt.

Jeg har det ikke sånn, og kommer aldri til å få det sånn heller. Likevel sitter jeg her hos Jansen i Vågsbygda og kan speide ut mot Bragdøya, som om det var den mest naturlige ting i verden.

På Ørje finnes ikke seilforeninger. Der feirer vi hverandre på Kanalmuseet eller på et nedlagt stabbur. Pyntet med elgehuer og gamle motorsager.

Men husk nå at om vannet er ferskt eller salt. Om båten er stor eller liten: Del dine båttanker og din båthistorie. Fra den stormfylte kysten eller fra det trolske, stille vannet.

PS! Båttanker ble skrevet og framført i Vågsbygd for aller første gang i 2016 av MENNiMODUS, der Alf Vaksdal er med i tillegg til Bråthen, Jansen og Vaaler.