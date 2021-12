I Lokalkulturen er artiklene skrevet av leserne, ikke Fædrelandsvennens journalister. Her leverer enkeltpersoner og foreninger frittstående tekster, omtale av arrangementer m.m.

Årets vinnere representerer en bred og spennende musikalsk sammensetning, og prisen gir dem mulighet til å satse videre på musikken.

Benedikte Askedalen imponerte juryen med sine følelsesladde og vakre uttrykk som låtskriver, musiker og artist. Askedalen er en 22 år gammel vokalist, komponist og låtskriver bosatt i Kristiansand.

– Det har stor betydning å kunne få et stipend som man kan bruke på prosjektene videre, sier Askedalen.

Den 21 år gamle cellospilleren Gabriel Gluch imponerte juryen med sitt spill, som formidler med personlighet og stilsikkerhet.

Det var veldig høyt nivå blant de nominerte, så det betyr utrolig mye å vinne prisen, sier Gabriel Gluch, som legger stipendet inn i sparing til et nytt instrument.

Veslemøy Narvesen er en 24 år gammel trommeslager som allerede har markert seg som en av Norges største jazztalenter.

– Denne anerkjennelsen fra hjemstedet mitt betyr utrolig mye for meg, sier Veslemøy Narvesen.

En ekspertjury har vurdert alle de nominerte og kåret tre verdige vinnere. Juryen er imponert over nivået på alle kandidatene i årets utdeling.

Juryen har bestått av:

* Pål Svendsberget – Kristiansand Symfoniorkester

* Bjørn Ole Rasch – UiA, Institutt for rytmisk musikk

* Arne Mathisen - musiker

* Hilde Hefte - musiker

* Trond Skjæveland - leder for marked og kommunikasjon, Sparebanken Sør

– Vi gratulerer vinnerne med årets pris, og vil takke juryen for et godt arbeid med prisen. Det var utrolig høyt nivå blant årets nominerte, og det er flott å se hvor mye som beveger seg blant musikere i Agder og Telemark, sier direktør for marked og kommunikasjon, Eva Kvelland i Sparebanken Sør.