Farvel, skjermskam

Skjermskammen har tatt meg. I forrige uke brukte jeg, småbarnsfar og daglig leder, 41 minutter daglig på å se tullevideoer på TikTok.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Det er på tide med en digital opprydding. Jeg skal slette underholdningsappene, som jeg rent statistikk sett, bruker i overkant mye tid på, skriver Espen Bjaarstad (37) fra Kristiansand. Foto: Erling Slyngstad-Hægeland

Espen Bjaarstad Daglig leder Netlab AS

Det har jeg ikke tid til. Ikke barna mine heller.

I fjor slanket jeg bort 13 kilo, og ble lettere både i kropp og sinn. Nå er det mobilen min sin tur. Telefonen gir meg ukentlig en oversikt over hva jeg bruker skjermtid på. Oversikten er angitt i minutter og visualisert i søylediagram på de respektive appene jeg vier tiden til – og jeg skammer meg.

Jeg kommer straks tilbake til statistikken. Først, litt om meg. Jeg har to skjønne barn på ett og fire år – begge må leveres og hentes i barnehage, nistepakker må smøres og strømpebukser skal (motvillig) på. Jeg er samboer og daglig leder på en arbeidsplass med et team på 30. Tidsklemma har festet et solid grep om livet. Tiden er et knapphetsgode. Aldri tid til meg og mine ting. Jeg klager ikke, jeg er tvert imot privilegert. Bortskjemt på det meste, bortsett fra på tid.

Jeg sover (hvis jeg er heldig) sju timer hver natt. Jeg er altså våken i 17 timer. Ifølge mobilen går tre timer daglig, altså nesten 20 prosent av dagen, på mobilen. Det gjør meg, helt på ekte, skamfull. Jeg skammer meg først og fremst over meningsløs mobilbruk som spiser den allerede knappe tiden min. Tiden jeg har til å være pappa. Mammaer og pappaer skal ikke sitte og glo i mobilskjermen. Vi har ikke tid til det. Statistikken, som i dette tilfellet ikke lyver, er nådeløs. Jeg bruker eksempelvis mye tid på TikTok; et sosialt medium som fortrinnsvis appellerer til mye yngre folk enn meg. Likevel er jeg hekta. Jeg bruker i gjennomsnitt 41 minutter per dag på meningsløse TikTok-videoer.

La meg nyansere litt. Det er ikke all mobilbruk jeg er skammer meg over. Jeg bruker mobilen mye i jobbsammenheng, og det er en nødvendighet. Som daglig leder i et selskap som utvikler digitale løsninger er jeg opptatt av å lansere treffsikre løsninger som løser reelle problem. Jeg er særlig glad i løsninger som løser praktiske problem. En av appene jeg bruker mest er for eksempel «To do», en handleliste-app jeg deler med samboeren min. Veldig praktisk. Det samme er appen fra barnehagen. Den minner meg på når det serveres varmmat, når det er tomt for bleier og gir meg innblikk i barnas barnehagehverdag. Google-appen er veldig praktisk, og Spotify er kanskje den jeg liker (og bruker) aller mest.

Mobilaktiviteten jeg skammer meg over er kort oppsummert den bruken som ikke handler om å løse praktiske problemer. Jeg skammer meg ikke over å bruke Spotify eller YR-appen. Men jeg at jeg har brukt 41 minutter daglig på å se TikTok-videoer er jeg, for å si det mildt, ikke stolt av. Det er på tide med en digital opprydding. Jeg skal slette underholdningsappene, som jeg rent statistikk sett, bruker i overkant mye tid på. TikTok skal slettes. Snapchat skal beholdes, men brukes mindre.

Jeg mener ikke at man skal kutte mobilbruken helt. Det er verken en realistisk eller en særlig god idé. Men vi trenger kanskje å ta et ærlig oppgjør med våre digitale vaner iblant? Digital oppdragelse er en del av barneoppdragelsen for mine barn, en oppdragelse jeg selv aldri fikk. Av den enkle grunn at mobilen ikke fantes på 80- og 90-tallet da jeg vokste opp. Godt jeg ikke visste hva jeg gikk glipp av. Og nå må vi i min generasjon i tillegg til å oppdra barna våre i mobilbruk også stå for vår egen digitale oppdragelse. Snart finnes det kanskje en app som kan hjelpe oss med det også?