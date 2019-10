Om å gi støtte eller gi en dytt

Mens jeg fremdeles jobbet skift pleide jeg ta en kaffekopp på morrakvisten, for å holde meg våken den lange veien hjem. Noen ganger, hvis koppen ble litt for stor, var jeg ikke helt klar til å hoppe rett til sengs når jeg kom hjem. Da tok jeg en runde på farmen. "Riding the fences" som cowboyene sa. Kan gjøre godt for sjela også det.

Fordøye nattas hendelser. Gjøre seg ferdig med det. Senke skuldrene. Som denne morgenen jeg forteller om nå. Tok meg ei runde. Sjekket hvordan det hadde gått med bjørka som beveren nesten hadde gnagd over. Nå hadde han gjort ferdig jobben. Bjørka var felt, men uheldigvis havnet den på greinene til nabobjørka. Der sto den på skeive. Kom ingen vei. Greinene som skulle bli vintermat eller en del av forsterkningen på dammen, var utilgjengelige for Burre Bever.

Da ga jeg stammen en kraftig dytt. Den støtten som nabobjørka ga var ikke til nytte for noen ting. Fungerte mer som et hinder. Nå ligger den der, til fri benyttelse for naboen, Burre Bever.

Øyvind Andersen

Kanskje vi også er slik av og til? I hvert fall har jeg vært det. Gitt støtte som ikke gjorde noen nytte. Bare forlenget pinselen. Ikke nødvendig å gå i detaljer om det. Dere skjønner hva jeg mener. Jeg har lurt litt på om det er det samme vi gjør når vi gir penger til tiggere også. Gjør det lett å fortsette et liv i fornedrelse. Vi gir jo et signal om at det er ok. Hadde alle vært mer tjent med at det ble gjort en innsats for å gjøre om på det som kanskje er en ukultur og i verste fall en utnyttelse av svake mennesker?

Noen ganger har jeg ikke støttet, men stått hardt imot. Tøft for alle parter. Noen ganger en vennskapelig dult. Andre ganger et kraftig dytt. Vi er jo alle mennesker på godt og vondt. Som alle andre har nok jeg også dyttet litt for hardt av og til. Kanskje i verste fall dyttet folk over ende. Men som de fleste mennesker vet jeg med meg selv at jeg også har vekslet på å støtte og dytte, og vært et lite bidrag til at noen har fått et verdig og godt liv. Har opplevd det. Beviser på at støtte og en vennskapelig dult i riktig retning har gjort noen i stand til å skape et godt liv for seg selv. Rart forresten, hva ei skeiv bjørk kan få en til å tenke på.

