Da livet ble snudd på hodet

Siden 1995 har jeg bodd i Frankrike og satset på musikken med base der. Da koronakrisen kom, ble hverdagen helt annerledes.

Sopranen Laila Thortveit (44) fra Iveland er fredag denne uka solist med Fjære kammerkor i Bykle kirke under «Klassisk i Setesdal». Foto: Robert Renucci

Laila Thortveit

17. mars i år ble Frankrike stengt ned. Landet jeg har bodd i 25 år satte ekstreme karanteneregler, som gjorde om på hele tilværelsen.

Som frilanser-sangerinne kan jobbsituasjonen ofte være krevende og man må være på offensiven hele tiden, og selv om jeg egentlig liker den utfordringen, så blir man ganske satt ut når det plutselig blir full stopp og alle oppdrag annullert. Jeg var, om ikke lamslått, så i hvert fall veldig oppgitt over tilværelsen.

Men i en utfordrende situasjon må man finne løsninger. Resultatet ble først live konserter fra min egen stue i Marseille via DigitalScenen og Brakkesyke på Facebook. Jeg ble fullstendig overveldet av gavmildheten fra både kjente og ukjente som vippset etter hver konsert jeg hadde. Seertallet nådde over 25000 personer på noen av konsertene og dette gledet meg stort!

Jeg elsker Frankrike, men jeg forsto ganske fort at om jeg skulle overleve økonomisk, måtte jeg dra til Norge.

I mange år jobbet jeg som guide og reiseleder for franskmenn i Norge og nordmenn i Frankrike for å sikre økonomien, men også denne bransjen ble sterkt rammet av Covid-19, så dessverre var det ikke noe å hente der heller. Løsningen skulle bli Kragerø. Min gode venninne gjennom mange år, Mia Karoline Moss, fant en stillingsannonse hvor Berg-Kragerø Museum søkte etter to museumsverter over sommeren, og det var dette som skulle bli redningen for oss begge. Takk til daglig leder Ingrid Brustad som valgte å satse på oss.

Og ikke nok med det så skulle Kragerø vise seg fra sin beste side for meg som sangerinne. Sommeren har blitt fylt opp av sangoppdrag, fra Opera kafé «Hos Gro» hver søndag fra juni til august, til russisk i «Bakgården» hos Fredrik Brubakken under Bokbad i Blindtarmen, sommerkonsert i Kragerø kirke med Robert Carding, konsert i Skjærgårdskatedralen på Skåtøy med Jorunn Myre for å nevne noe. Bekjentskapene har blitt mange og viktige, også for fremtidens musikalske prosjekter.

Et tre måneders opphold i Kragerø avsluttes musikalsk litt lenger inn i landet, mot mine egne hjemtrakter. 14. august klokka 20 i Bykle kirke, er jeg solist på «Klassisk i Setesdal» med Fjære Kammerkor under ledelse av Andrea Maini.

Kåre Nordstoga, Kristiansand Sinfonietta og andre er også med på denne helt nye festivalen i vakre Setesdal.

Jeg gleder meg stort til å synge fra Messias av Händel, Magnificat av Bach og Stabat Mater av Pergolesi, og jeg håper mange tar turen. Jeg er stolt over å komme tilbake til de indre bygder da jeg selv vokste opp i Iveland og bodde der frem til 1995 før jeg tok skrittene ut i den store verden.

«Kragerø var mig god», sa Edvard Munch da han ankom byen i 1909, og det samme sier jeg i dag, mange år senere. Takk!

Sopranen Laila Thortveit er opprinnelig fra Iveland. Hun har studert sang med flere operasangere som Karen Nimereala Acampora i Paris, som er blant annet sangpedagog til Sting og Loretta Corelli i Milano som underviste Andrea Bocelli.

Thortveit har sunget for HKH Dronning Sonja og Torbjørn Jagland under deres offisielle besøk i Paris. Hun representerte Norge med «Ja vi elsker» under håndballkampen mellom Frankrike og Norge i Paris i januar 2012.

Thortveit var finalist i den Internasjonale sangkonkurransen «Les Cles d’Or» i 2015. Hun ble invitert av Unesco i Paris for å synge under åpningen av Georgias medlemskap i «The International Dance Council».