Storeslem i UKM Birkenes

Jonas Brennsæter og bandkompisene gikk videre med to innslag og rasket i samme slengen med seg bankens utviklingsstipend under UKMs gedigne jubileumsmønstring i Birkeneshallen fredag kveld.

Jonas Brennsæter (16, vokal) ble sammen med bandvennene Børge Brakestad (16, gitar) og Mathias Gjone (16, gitar) tildelt Birkenes sparebanks utviklingsstipend på 2000 kroner. Foto: Bjørn Vidar Lie

BIRKENES: 16-åringen fra Osekleiva på Birkeland stilte opp med både bandet Nameless 5, kjent fra MGP junior, og en egen trio, begge innslagene med egenkomponerte låter. Det gjorde tydelig inntrykk på scenejuryen, som sendte både band og trio videre til fylkesmønstringa i Arendal i slutten av mars. Med seg til Arendal får de jazzdansgruppa fra kulturskolen BLINK, turnjentene Tiril Glad Andreassen (13) og Vilma Håkedal Tveite (11), Jenny Røstad Flesjå (15) som sang «Dynamite» til pianoakkompagnement, og søskenduoen Irma Amalie (14, sang) og Gabriel Teistedal (16, gitar) som framførte «Engel på jord».

Videohilsener

Ikke mindre enn 18 sceneinnslag og 44 kunstinnslag var påmeldt til den 25. lokale UKM'en (tidligere Ungdommens kulturmønstring, nå Ung kultur møtes) i Birkenes. Jubileet ble markert med videohilsener på storskjerm fra en rekke utflyttede borkiser som alle har det til felles at de har deltatt i UKM for så å gjøre karriere innen musikk, film og teater. Blant gratulantene var popartisten og låtskriveren Venke Knutson, skuespilleren og regissøren Christian Hestø, frilansmusikeren og produsenten Hege Nesset og filmprodusenten Martin Litwicki. Litt ekstra spesiell var hilsenen fra Hestøs søster Anne Windsland som nå gjør karriere som skuespiller og regissør i selveste New York. Næringslivet bidro med hilsener, den lokale sparebanken også med penger.

Foto: Bjørn Vidar Lie

Pengedryss fra banken

Birkenes sparebank har støttet UKM i mange år, med talentstipender og andre priser, og bankens salgs- og markedssjef Kjetil Aamlid lovte at det skulle de fortsette med i mange år framover. I anledning jubileet hadde banken økt summen på utviklingsstipendene fra 1500 til 2000 kroner. Mens nevnte Jonas med venner vant scenestipendet, var det 20 år gamle Marcus Rønning som stakk av med utvikingsstipendet i kunstsjangeneren, med et riktig kunststykke av en tollekniv. 20-åringen ble selvsagt sendt videre til fylkesmønstringa i Arendal. Det samme ble Elise S. Sundtjønn (14) med tegning og foto, Tuva Nygård (16) med installasjon, Amalie Herje (13) med foto, Lotte Øvrelid (13) med foto, Sanna Nordvoll (14) med tegning og Blanca Ingrid Chavez Haabesland (15) med billedkunst.

Foto: Bjørn Vidar Lie

UKMs heldigste og gladeste

Men markedssjefen stoppet ikke der. Selma Dalene og Electra Sofie Juell ble trukket ut til å motta en sjekk hver på 1000 kroner som «UKMs heldigste». Sistnevnte kunne også motta publikumsprisen for opptredenen med sang og rytmekopper under artistnavnet Candy. Da passet det godt at prisen besto av en stor pose godis.

Kveldens gladeste var trolig gutta i bandet The Imaginations, som ble tildelt GBfestivalens bandstipend på 3000 kroner. Keyboardist Noah Raen (12) og trommis Julian Stordal (11) jublet hemningsløst da de mottok sjekken av festivalsjef Pabben Botn. De øvrige medlemmene i bandet var Arne Ytrehus (13 på bass) og Markus Raen (11) på gitar.

Foto: Bjørn Vidar Lie

Ungdomsdrevet

Gjennom de 25 åra arrangementet har eksistert i Birkenes, har UKM opparbeidet seg et ry som en av de største lokalmønstringene i Agder, med ungdom både på og bak scenen, som deltakere, programledere, scenearbeidere, lys- og videoteknikere. Like viktig; UKM har vært, og er, en arena hvor bygdas barn og ungdom får utfolde seg på scenen i proffe omgivelser. Det spares ikke på verken lyd eller lys, noe både deltakere og publikum vet å verdsette. Også i år var Birkeneshallen fullsatt da kveldens programleder Kristian Flaa ønsket velkommen. De rundt regnet 700 publikummerne viste at de satte pris på forestillingen ved å overøse samtlige sceneinnslag med applaus og jubel.

Se flere bilder:

Foto: Bjørn Vidar Lie

Foto: Bjørn Vidar Lie

Foto: Bjørn Vidar Lie

Foto: Bjørn Vidar Lie

Foto: Bjørn Vidar Lie

Foto: Bjørn Vidar Lie

Publisert: Publisert: 11. februar 2020 13:43

