Tusenvis av unge realfagsspirer har denne høsten lagt ned stor innsats og engasjement i forberedelsene til verdens største teknologi- og kunnskapskonkurranse First Lego League.

Lørdag 13. november var det duket for regionale finaler i verdens største teknologi- og kunnskapskonkurranse for barn og unge mellom 10 og 16 år. First Scandinavia står bak First Lego League i Skandinavia, som støttes av talentutviklingsprogrammet til Equinor, Morgendagens helter. I Agder kjempet åtte lag om priser innen innovasjon, forskning og teknologi. Gjevest er Championsprisen som går til laget som utmerker seg i alle kategoriene.

Årets oppdrag er Cargo Connect, hvor de unge talentene forsker på morgendagens transportløsninger. Iveland 8A skapte stor begeistring hos dommerne, og som vinnere av Championsprisen får Iveland-talentene konkurrere i den skandinaviske finalen i First Lego League, som avholdes i Ålesund den 12. mars 2022.

First Lego League Verdens største kunnskap- og teknologikonkurranse for barn og unge i alderen 4–16 år. Ble første gang arrangert i 2000. Hensikten med arrangementet er å øke unge menneskers interesse for teknologi og vitenskap, og stimulere dagens ungdom til å bli morgendagens ingeniører og forskere. Rundt 350 lag fordelt på 24 norske byer deltar under årets regionale finaler. Årets oppdrag er Cargo Connect, og handler om å finne løsninger som vil forbedre transport av produkter. Den skandinaviske finalen arrangeres i Ålesund den 12. mars 2022.

Vant pris for transportforskning

Gleden var stor da Iveland 8A kunne entre scenen etter å ha blitt utropt som vinnerlaget. De ble tildelt prosjektprisen, veilederprisen og 2. plass i robotkonkurransen, og ble derfor det sterkeste laget i alle kategoriene sammenlagt. De har lagt ned en iherdig innsats for å finne gode svar på transportutfordringene vi står overfor i fremtiden.

– Iveland 8A og de andre lagene har imponert meg stort under årets regionale finale i Agder. Mer enn noen gang er det viktig å lytte til barn og unges kloke og kreative ideer, også rundt morgendagens transportløsninger. Med den læringsviljen og engasjementet vi har sett i dag er jeg sikker på at vi er i gode hender i fremtiden, sier Cathrine Instebø, sponsorsjef i Equinor Morgendagens helter.

Andre lag som imponerte i Agder var Brickbusters, som ble tildelt teknologiprisen og førsteplassen i robotkonkurransen. Tech No Logic markerte seg også og stakk av med kjerneverdiprisen.

Gjør realfag gøy med praktisk læring

Silje Kumeus, konseptleder for FIRST LEGO League fra FIRST Scandinavia, forteller at formålet med denne ligaen er å gi barn og unge unike og gode læringsopplevelser og glede ved mestre realfag.

–Her er det barn og unge selv som stiller spørsmålene og finner løsninger som de voksne ikke har svaret på. De må samarbeide, forske og være kreative for å finne bærekraftige løsninger på dagens og fremtidens utfordringer, påpeker konseptlederen.

Resultater fra Agder: