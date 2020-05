En UiA-disputas utenom det vanlige

Mariam Kharatyan er den første som har disputert digitalt ved Fakultet for kunstfag.

Første del av disputasen ved UiA var en konsert der Mariam Kharatyan framførte sine tolkninger av de armenske komponistene Komitas og Khachaturian. Foto: Marit Wergeland

Kari Anne Røysland Universitetet i Agder

KRISTIANSAND: – En magisk opplevelse, sier dekan og disputasleder Marit Wergeland.

– Kharatyan virket svært godt forberedt, og svarte fyllestgjørende og godt på alle spørsmål fra komiteen. Hun gjennomførte sin disputas på en glitrende og overbevisende måte, med stor innsikt og kunnskap om sitt spesialområde, sier Kharatyans veileder, professor emeritus Per Kjetil Farstad.

Internasjonal konsertpianist

Farstad var hovedveileder og Ingfrid Breie Nyhus fra Norges musikkhøgskole var medveileder for Kharatyan i hennes doktorgradsprosjekt «Armenian Fingerprints – interpreting the piano music of Komitas and Khachaturian in light of Armenian folk music», som hun har jobbet med siden 2015. Hun var den første eksternt finansierte doktorgradskandidaten ved Institutt for klassisk musikk ved UiA.

I stipendiatperioden har hun spilt en rekke konserter på toppnivå – blant annet har hun ved to anledninger spilt i den internasjonale Grieg-konkurransen på Troldhaugen i Bergen, der hun kom til semifinale. Hun har også spilt komposisjoner av Khachaturian med Kristiansand symfoniorkester under ledelse av Eivind Gullberg Jensen.

Disputas i uvanlig form: Mariam Kharatyan i samtale med bedømmelseskomitéens leder, professor Bjørn Ole Rasch på skjermen, mens overingeniør Rune Heie Risdal fra UiAs mediesenter styrer teknologien. Foto: Marit Wergeland

Disputasen var opprinnelig planlagt 24. mars, men da campus ble stengt 12. mars, tok det litt tid å finne ut hvordan den kunne gjennomføres digitalt, siden den kunstneriske framføringen var en sentral del av presentasjonen.

Spesiell disputas-opplevelse

Ettersom det er «Program for kunstnerisk utviklingsarbeid» som står bak disputasen, var det litt andre regler for gjennomføringen. I stedet for at komiteen var formelle opponenter en og en, var det en samtale mellom bedømmelseskomiteen og kandidat, styrt av disputasleder Wergeland.

– Da Mariam ikke hadde flygel tilgjengelig hjemme, fikk hun dispensasjon til å gjennomføre disputasen på campus, med støtte fra IT-avdelingen og med dekanen til stede i den største konsertsalen på campus sier Wergeland.

Hun forteller videre at det var en intim og magisk opplevelse å få sitte sammen med fire andre i den store konsertsalen og høre Mariam framføre sine musikalske tolkninger.

– Mariam spilte som om hun skulle spilt for en fullpakket konsertsal, og holdt ingenting tilbake på innlevelse eller prestasjon. Det var fantastisk å oppleve at det faktisk lot seg gjennomføre. Det eneste som ble merkelig, var at etter gjennomført presentasjon, diskusjon med komiteen og ex auditorio, ville det hele vanligvis endt med varme klemmer, blomsteroverrekkelse og festmiddag med taler. Det gjorde nesten litt vondt å holde en meters avstand. Men det skal vi få tatt igjen ved første og beste anledning, sier Wergeland.

Kharatyan selv hadde en positiv opplevelse av disputasen:

– Det var en helt fantastisk opplevelse for meg. Til tross for det digitale formatet og skjermene mellom komiteen og meg, og uten publikum i salen, følte jeg at atmosfæren var god. Vi hadde en god diskusjon og jeg ble veldig engasjert i samtalen med komiteen, sier Kharatyan.

Disputas-samtale på Zoom

I utgangspunktet var hele disputasen tenkt gjennomført på konferanseverktøyet Zoom. IT-avdelingen hadde brukt mye tid på riktig utstyr og riktig rigging for å kunne få til den lydkvaliteten som var avgjørende for at den kunstneriske framføringen skulle kunne overføres digitalt.

Mariam Kharatyan har forsket på de to armenske komponistene Komitas og Khachaturian i lys av armensk folkemusikk. Foto: Fotomontasje

Etter mange timers prøving og feiling, ble det klart at zoom som verktøy ikke var tilstrekkelig for å kunne overføre Kharatyans spill på en god nok måte. Det ble derfor bestemt at gjennomføringen måtte være todelt – hvorav den første delen av presentasjonen- konsertdelen ble streamet og den andre delen, samtalen mellom Mariam og kommisjonen, ble gjennomført på Zoom.

Doktorgradskomiteens kvinnelige representant, professor Marianna Shirinyan fra Norges musikkhøgskole innledet med spørsmål omkring de utøvende prestasjonene til Mariam. Det forløp mer som en samtale mellom to pianister over Mariams pianistiske tolkninger av verkene til Komitas og Khachaturian, knyttet til hennes inspirasjon og interesse for armensk folkemusikk.

Komiteens andre medlem, professor emeritus Bjørn Kruse fra Norges musikkhøgskole fortsatte utspørringen av kandidaten, og knyttet sine spørsmål mer til Mariams refleksjoner i doktorgradsarbeidet. Komitéleder, professor Bjørn Ole Rasch fra UiA avsluttet utspørringen med spørsmål knyttet til det utøvende området.

Vil fortsette ved UiA

Kharatyan planlegger å fortsette i sin akkompagnatør-stilling ved UiA, nå som førsteamanuensis, samtidig som hun har flere konsertinvitasjoner både i Norge og utlandet.

– Jeg savner studentene mine, det å øve og spille sammen konserter samt følge med på deres musikalske utvikling. Jeg håper at korona-situasjonen snart blir bedre og at vi kan komme tilbake til vårt normale arbeidsliv, sier Mariam Kharatyan.

Mer om Mariam Kharatyans forskning og avhandling:

