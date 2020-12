Låten som ble helt annerledes enn planlagt

Singelen «Kolossal» er blitt en testosteronoverdose av en låt jeg ikke hadde sett for meg da skriveprosessen startet.

Rapperen Joachim «Sowdiak» Stensland (29) har nylig sluppet låten «Kolossal», og musikkvideoen kan du se lenger ned i dette innlegget. Foto: Gunstein Myre

Joachim "Sowdiak" Stensland

Hei alle! Håper at alle har det bra og er friske i disse spesielle tidene vi lever i akkurat nå.

For min egen del ble ikke 2020 det året man trodde det skulle bli. Det som egentlig skulle være et satsingsår hvor man kunne fokusere fullt og helt på å få musikken opp og gå igjen, ble en fredag i mars vendt til noe helt annet da regjeringen bestemte seg for at landet skulle gå i en «lockdown». Spillejobbene som var planlagt for sommeren forsvant over natta, og med det også inntektene.

På en annen side er jeg takknemlig for at alle mine kjente og kjære er friske, noe som er det viktigste oppe i alt dette her.

På tross av pandemien så har det også vært et par lyspunkter. Helt i starten av pandemien kom jeg ut med «Markens i kveld», hvor vi samplet «Sørlandets nasjonalsang» og kledde den opp i en ny drakt.

Video: «Markens i kveld»

Jeg må ærlig innrømme at da vi lagde denne, hadde jeg en liten drøm om å få framføre denne på Torvet under den årlige byfesten, som i år naturlig nok ikke ble noe av. Så dere får anse dette som min søknad for å få spille på Byfesten 2021.

Av mer aktuelt nytt slapp jeg nylig en ny singel, «Kolossal». I sommer var jeg i Oslo hos produsenten (og artisten) JNS, som er en god kamerat fra da han bodde i Kristiansand. Vi gikk egentlig inn med en plan om å lage noe heeelt annet enn hva vi hadde planlagt. Sånn er det noen ganger når man bare leker seg med det. I mitt hode er det også noe av det som gjør det gøy å holde på med musikk, eller tar jeg helt feil der?

Vi spilte inn musikkvideoen her i Kristiansand på CrossFit Kvadraturen, hvor jeg fikk med de to maskinene Magnus Frantzen og Charlotte Nevland. Videoen er filmet og klippet av Gunstein Myre.

Sjekk ut testosteronoverdosen av en sang nedenfor, legg sangen inn i treningsspillelista di, og så er du dønn klar for å overholde nyttårsforsettet ditt (i hvert fall fram til midten av januar ...)

Planen foreløpig for 2021 er å komme ut med en EP i løpet av våren, noe jeg gleder meg veldig til! Jeg ønsker alle en god jul, godt nytt år og en smittefri feiring av begge deler!

