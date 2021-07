Munter og musikalsk sommerskole

KRISTIANSAND: – Det er litt rart, av og til må man telle til 2 i stedet for 4! forklarer instruktør Olav Hanem elevene sine.

Sammen med Torfinn McKenzie Juva er han ansvarlig for sommerskolen Sound of Happiness har fått mulighet til å gjennomføre i starten av ferien. De to unge mennene er til daglig studenter på rytmisk linje på UIA, men bruker mye tid sammen med elevene sine i Sound of Happiness.

Etter et år med mye nedstenging, er det godt å endelig få kunne treffes igjen. Det siste halve året har enkelte av elevene kun fått vært sammen på tre fysiske øvelser på grunn av de strenge koronarestriksjonene. Likevel har elevene fått øve litt på skjerm, litt på telefon, og også i form av utekonserter på bofellesskap.

– Vi har lært mye i løpet av koronaperioden, sier fagkoordinator Eirin Syvertsen og supplerer:

– Før trodde vi ikke at det var mulig å gjennomføre digitale øvelser for vår elevgruppe, men takket være apparatet rundt elevene våre har vi kunnet gjennomføre digitale øvelser. Der har vi sett viktigheten av bare det å kunne se hverandre, ikke bare få synge sammen. Elevene våre opplever å bli sett, og vi ser viktigheten av det arbeidet vi gjør. Nå har vi også i år fått til å gjennomføre sommerskole for noen av elevene, ved hjelp av støtte fra Spareskillingsbanken. Dette er et flott supplement når det ikke har vært mulig å gjennomføre så mange øvelser i vår.

Når undertegnede er innom sommerskolen, er tre av elevene opptatt med å lære seg en ny låt på piano og sang. Akkordrekken skal spilles utenat, og det er til og med taktartskifte midt i låten. Det er nytt for mange! I tillegg til å lære nye låter, har det også blitt tid til litt musikkhistorie og musikkteori for elevene. Sommerskolen gir nemlig mulighet for å lære mer enn på de ukentlige øvelsene.

– Sommerskole er bare gøy, for både instruktører og elever, og jeg er veldig glad vi fikk til å gjennomføre også i år, sier Olav.

Eirin følger opp:

– Koronasituasjonen har vært vanskelig for elevene våre. De er voksne, men likevel en sårbar gruppe, men det at de er voksne gjør at vi har blitt omfattet av de strengeste reglene i vår undervisning. Dette gjør at vi har måttet jobbe alternativt i vår, og det har blitt zoom-øvelser for koret, turer utendørs eller telefonsamtaler med noen elever, og også i år utendørskonserter på bofellesskap. Målet har vært å gi noe positivt i hverdagen til elevene, og vi opplever at øvelsene i seg selv ikke har vært det viktigste, men det å kunne se hverandre. Vi har fått styrket våre relasjoner i denne perioden. Sommerskolen har derfor vært en fin avslutning på en vår som har vært veldig utfordrende!

Nå håper Sound of Happiness på en bedre høst, og kan avsløre at det blir både musikkvideoslipp og streamingkonsert til høsten.