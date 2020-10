Dobbel overraskelse for The Ella Sisters

Etter EP-slippet av Queens fikk vi et par fine overraskelser i Tysland og USA.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Tvillingsøstrene Charlotte (t.v.) og Maren Wallevik Hansen (24) fra Kristiansand utgjør popduoen The Ella Sisters. Foto: Tobias Aasgaarden

Brukergenerert innhold

The Ella Sisters

Hei dere og takk for sist. Vi slapp EP-en Queens i slutten av august, med de fire sporene:

Cars Don´t Worry About Us Miss The Most Queens

Cars og Miss The Most ble sluppet som singler, og begge ble anbefalt av Urørt – det er veldig stas! Miss The Most ble også listet på P3, og dette er vi veldig takknemlige for. Tittelsporet Queens ble listet på den tyske radiokanalen Bayern 3 som ukas låt, med opptil flere millioner lyttere – den kom overraskende på! Stas! Og plata ble da nevnt av Billboard under nye slipp som er verdt å få med seg. Den delen har vi fortsatt ikke helt innsett!

Queens-EP ble nevnt hos Billboard. Foto: Tobias Aasgaarden (cover art)

Vi har også sluppet musikkvideoer til begge singlene og tittelsporet. Alt det ligger på YouTube-kanalen vår. Da vi ikke har kunnet spille de konsertene vi skulle, så har vi også spilt inn live videoer som kommer fortløpende på kanalen. Vi slapp nettopp live videoen til Miss The Most akustisk. Her hører man hvor låten kommer fra, og vi slipper til det sårbare i teksten. Det har vært veldig gøy, da vi ikke har kunnet reise med gutta på tur! Vi savner live delen! Så det var deilig å spille!

Foto: Tobias Aasgaarden

For de av dere som har lurt på om vi fortsatt er aktive med Oakland Rain, så er svaret et soleklart ja! Og en nyhet på den fronten: Vi slippe norsk singel fredag! Det kommer et innlegg om den sangen her på Lokalkulturen i morgen, torsdag.

Det er veldig gøy å utfordre oss selv på ulike sjangre, gjennom disse to ulike prosjektene; The Ella Sisters med popmusikk, og Oakland Rain med folkmusikk.

Foto: Tobias Aasgaarden

For de av dere som lytter til Oakland Rain også, så er link til pre-save av sangen her.

Se live video her:

Se musikkvideoen til Queens her: