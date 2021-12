Lokalkultur-bidrags-kollega Åse Guldbrandsen fra Mandal er ei mangfoldig artig dame. I tillegg til tekster her i Lokalkulturen er hun forfatter av boka «Rumpe».

Herlig, tenker jeg. For jeg snakker gjerne litt om rumpa. Den som begynner akkurat der hvor ryggen mister sitt gode navn og rykte. Baken, stussen, enden, fua, akterspeilet. Den største muskelen i kroppen.

Historisk sett har rumpa dekket begge ytterligheter av skalaen. I antikken symboliserte rumpa uskyld og idealet blant overklassens menn var en velskapt, passe muskuløs og ungdommelig kropp, med liten penis og runde, guttaktige seteballer. Også kvinnerumper opptok de gamle grekere og det var de rene opptøyer da folk slapp til for å beskue Praxiteles’ Afrodite-skulptur. Hun var plassert innerst i tempelet med rumpa mot veggen. Men det ville ikke folket ha noe av, og forlangte hull i tempelveggen slik at de kunne se den vakre bakparten.

Rumpa ble skambelagt da kristendommen kom, og geistlige diskuterte heftig om djevelen hadde rumpe. Luther benektet at djevelen hadde noe slikt, og påsto derimot at kvinner hadde bred bak fordi den var skapt til å sitte på. Flere store malere på den tiden fremstilte da også kvinner med brede rumper.

Jaja, smaken er som baken, sier de. Altså delt. Det er jo gammelt nytt, men at den er delt i tre, og ikke to, er kanskje nytt for de fleste. Rumpa består av musklene gluteus maximus, gluteus medius og gluteus minimus. Og den er godt for mye, rumpa. Mye som ikke skal nevnes her, men det jeg tenker på, er den nytten den har for hele kroppen. For rumpa har innvirkning på det meste. Siden rumpa er den største muskelen vi har, påvirker den så å si alt. Hvis du er sterk i rumpa, får du en bedre styrkefordeling gjennom hele kroppen. Samtidig vil ei trent rumpe bidra til bedre holdning, samt forebygge skader.

Nettopp fordi da slipper andre muskler å «gjøre den jobben» rumpa di skal.

Må man gå på et treningsstudio for å trene rumpa? Nei, overhodet ikke.

Treningsforsker og professor Marius Steiro Fimland har funnet den meste effektive øvelsen:

«Den øvelsen som forskerne mener gir aller best effekt for rumpa, er øvelsen som heter hip thrust.

– Den trener både øvre og nedre delen av rumpa. Den trener også rumpa mye mer enn den trener lårene – som ikke er tilfelle med andre populære øvelser som knebøy og markløft.

For å gjøre hip thrust legger du med kroppen i en rett linje med skuldrene på en benk, og har beina bøyd. Så presser du gjennom hælen og løfter hoften opp. Øvelsen kan gjøres med en vektstang, eller ved å gjøre den med bare ett bein i bakken.

Hvis du vil gjøre denne hjemme kan du for eksempel legge øvre del av ryggen på sofaen.»

Gode øvelser for rumpa som du kan gjøre hjemme:

* Video: Hip thrust på gulv

* Video: Knebøy (ned til lårene er parallelt med gulvet)

* Video: Box step-ups

Dropp vektene hvis du syns dette ser litt «mye ut», sånn til å begynne med. Og du: Bare det å gå en tur i variert terreng vil styrke bein og rumpe.

Trener du øvelser som styrker rumpa, har det utrolig mange positive effekter for hele deg.

Blant annet fordi å trene rumpa gjøres stort sett gjennom å trene beina.

– Sterke bein og rumpe skåner ryggen ved tunge løft

– Du unngår feil belastning på hofte, rygg og baksiden av lårene.

– Du får mindre vondt i ryggen

– Du får bedre holdning

Og dessuten. Ser du en med god holdning, så ser du et flott menneske. Uansett!

Jeg heier på deg.

Og rumpa di.