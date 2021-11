VENNESLA: Vennesla kommunes kulturpris for 2021 tildeles Liv Lauvsland for hennes store innsats gjennom mange år – og på mange arenaer. Det ble også delt fem kultur- og idrettsstipender seks kulturkrus under den store kulturkvelden i Kulturhuset fredag 5. november.

Ordfører Nils Olav Larsen delte ut kulturprisen og leste opp begrunnelse. De andre tildelingene var det Grete Strand og Kjetil Ubustad fra Levekårsutvalget som delte ut.

Under følger alle tildelingene og begrunnelsene:

Kulturprisen til Liv Lauvsland

Tidligere varaordfører Liv Lauvsland har gjort en formidabel innsats på en rekke felt, og slik lyder Levekårutvalgets begrunnelse for å tildele henne Vennesla kommunes kulturpris for 2021:

«Årets prisvinner er ei som jobber hardt i kulissene med å trekke i trådene for å få til resultater til beste for innbyggerne i Vennesla. Hun sier sjelden nei til dugnad eller verv og har vært engasjert i veldig mye opp igjennom årene. Det har ikke vært noen halvhjertet innsats, hun går all-in og har alltid hatt et brennende engasjement for de verv hun har påtatt seg. Hun er en person som virkelig fortjener heder og ære for engasjement innen kultur, idrett og nærmiljø. Hun er også altfor beskjeden ift. til arbeidet og resultatene hun har oppnådd, for hun har faktisk æren for at mange av de store prosjektene innen idrett og kultur har blitt realisert.

Store ord er det kanskje, men så fortjent. Det vil ta for lang tid å gå i detalj på alt årets prisvinner har gjort, men noen stikkord kan vi få med:

Hun har vært aktivt med i Øvrebø IL, bl.a. innen hoppmiljøet, i Røyknes Velforening, Røyknes Bedehus og Røyknes grendehus. Hun har sittet i styret i Stiftelsen Setesdalsbanen og er fremdeles med på dugnader her. Hun har jobbet som frivillig for Vennebu, for Røyknes Bluesfestival og for Øvrebø- og Hægeland skolekorps. Hun har gjort en kjempejobb når det gjelder Øvrebø gamle prestegård både som leder og som pådriver. Vår prisvinner har også stått på for Hægeland Helselag i mange år, de siste fem årene som leder. Hun har sist, men ikke minst hatt utallige verv gjennom sine 54 år som politiker, bl.a. som varaordfører.

Alle har sikkert gjettet det nå, for det kan ikke være andre enn Liv Lauvsland. Vennesla kommune er så takknemlig for den jobben hun har gjort og fremdeles gjør til beste for innbyggerne. Det står respekt av måten hun jobber på. Levekårsutvalget har derfor enstemmig valgt henne som årets Kulturprismottaker. Prisen er på kr 20.000,- og en statuett designet av kunstneren Gjeruld Johansen.»

Kulturstipendene:

Josefine Salvesen: Josefine startet i Kulturskolen for 10 år siden, først på dans i to år, og deretter på sang, hvor Anne Torvik har vært hennes lærer. Hun har deltatt på enormt mange konserter, forestillinger, kulturkvelder, bandkonserter og ikke minst i Julegada og på Fargespill. Josefine er stort musikalsk talent, har godt gehør og har utviklet veldig god sangteknikk, – med et modent og originalt uttrykk. Hun oversetter gjerne sangtekster til venndølsk for å gjøre sangene mer til «sine egne». Hun er engasjert og lærevillig og viser stor evne til å videreutvikle seg. Vi tror at vi får se Josefine mye fremover og at hun vil fortsette å spre sin vakre stemme på mange arenaer i fremtiden. Stipendiet vil bli brukt til studioarbeid, og vi gratulerer så mye.

Erika Sheila Mari Andersen: Erika har gått på visuell kunst på Kulturskolen i tre år. Hun blir undervist av Justine Eikås. Hennes lærer sier hun har en indre, faglig drivkraft som ikke slutter å imponere. Hun har stor arbeidskapasitet og et helt eget uttrykk. Nøyaktig, dyktig og klar for nye utfordringer kjennetegner henne. Dette er en elev med stort potensial i faget. Hun har et stort ønske om å bli kunstner og vil bruke stipendiet til å kjøpe utstyr for å jobbe mer med kunst. Særlig spennende er muligheten for å få jobbe med større arbeider på lerret. Vi gratulerer med stipendiet og ønsker lykke til.

Idrettsstipendene:

Hannah Larsen: Hanna spiller nå på Vindbjarts jenteakademi i fotball og på damelaget. Hun trener med to år eldre spillere og er på kretslaget i Agder. Hanna trener fem dager i uken. Hun ønsker å utvikle seg som fotballspiller og vil bruke stipendiet på fotballskole, fotballcuper og fotballsko. Erica Nystøl, trener for VFK-Akademiet gir sine beste anbefalinger og vi gratulere med Vennesla kommunes idrettsstipend for 2021. Lykke til!

Thea Nygård: Thea er langrennsløper og tilknyttet Vindbjart ski. Hun har tidligere gått på toppidrettslinjen ved KKG og går nå på Hovden skigymnas. Thea trener 8–9 økter i uken og hun driver også med o-løp. Hun har vunnet sølv i kretsmesterskap og har gode plasseringer i Hovedlandsrenn både på distanse og sprint. Stipendiet ønsker hun å bruke på reiseutgifter til treningssamlinger og på utstyr. Kjell Einar Gaustad i Vindbjart Ski gir henne gode anbefalinger og vi gratulere med stipend og håper på en videre karriere i langrennssporet.

Torkel Hægeland: Torkel er skiskytter og tilknyttet både Øvrebø Ski og Sirdal Ski. Han går nå på Sirdal vgs. og har vunnet Sirdalscupen nylig og er landsdelsmester. Han drømmer om å gå verdenscuprenn. Kortsiktig mål er å ta Norgescuppoeng neste år. Hun har anbefalinger både fra John Olav Steinsland fra Øvrebø IL og fra Linda Grubben, trener Sirdal vgs. og Sirdal Ski. Vi gratulerer og ønsker lykke til med et idrettsstipend fra hjemkommunen din.

Seks personer får kulturkrus:

Marit Roland fra Hægeland bor og arbeider i Oslo. Hun er utdannet fra Kunstakademiet i Trondheim. Marit Roland arbeider med «Paper Drawing» papirskulpturer og hun tegner med papiret i stedet for på det. Hennes verk har tredimensjonal form med skulpturelle trekk, men defineres som tegning. Etter endt utstilling blir verket resirkulert og papiret får et nytt liv etter sin tid som kunst. Hun jobber også som kurator, formidler og underviser på Nasjonalmuseet. Hun har stilt ut en rekke steder i Norge samt i Spania, Italia, Romania, UA, Russland og Finland. Nå venter Sverige og neste år Danmark. Vi er imponert og gir henne et Kulturkrus som en liten oppmerksomhet.

Sunniva Høiåsen Frigstad fra Vennesla vant Miss Norway 2020 og deltok som Norges representant i Miss Universe-konkurransen i Miami 2021. Både den nasjonale og den internasjonale konkurransen er mye mer enn en ren modellkonkurranse. Det er fokus på hvilken rollemodell deltagerne er, deltagerne samle inn til veldige formål, men generell personlighet og skjønnhet ble også vektlagt. Deltagerne blir også bedt om å ha en hjertesak. Sunniva ønsker å rette større fokus mot seksuelle overgrep. Den internasjonale konkurransen samler over hundre millioner TV-seere fra hele verden. Dessverre nådde hun ikke helt til topps, men gjorde en strålende innsats som Norges representant. Sunniva fortsetter nå sitt bachelorstudie i markedsføring og ledelse ved UiA. Gratulerer med Kulturkruset.

Caroline Dubland Andersen har sunget hele sitt liv. Venneslapublikumet ble først kjent med henne som 12-åring gjennom UKM. Senere ble det musikklinjen på KV og bachelorgrad i musikk og helse. Hun jobber nå på Moonlight som miljøarbeider og musikklærer. I januar 2021 ble The Voice vist på TV2. Caroline gikk videre både fra de fem rundene før Tv-publikumet fikk se og fra selve Blind audition. Hun fikk Madcon-medlem Yosef Wolde-Mariam som mentor. Under duetten med Maria Tetlie slet hun med sykdom, og det gikk dessverre ikke. Men hun leverte et bra show likevel. Vi vil gjerne gi henne et Kulturkrus som en klapp på skuldra og ønske lykke til videre med jobb og sang.

Juvet Bungy ved Kenneth Wikstøl. I 2019 ble Juvet Bungy ved Åsen i Vennesla åpnet etter en 6 år lang planlegging og bygging. Her har Kenneth Wikstøl åpnet Norges heftigste strikkhopp-combo, med en 40 meter lang hengbro som «svever» i løse lufta, og med 57 meter fritt fall rett ned i det vakre Juvet i Underåsen. Bedriften fikk en ufrivillig pause i fjor, men i år ser det ut til å gå mot rekord med over 1000 hopp-gjester i Juvet. Mye blest ble det bl.a. med gjester som Gaute Grøtta Grav, Mikkel Niva, Erlend Gunstveit og varaordfører Eivind Drivenes. For Kenneths mot og stå-på-vilje gir vi ham en Kulturkrus.

Annette Moe fra Øvrebø har utgitt ikke mindre enn 8 bøker siden 2009, fem av disse er barnebøker og tre er krim. Hun jobber i dag også som kulturkonsulent i Evje og Hornnes samtidig som en rekke andre prosjekter er på gang, manus til kortfilm, oppdrag i Den Kulturelle Spaserstokken og julekalenderen til julebyen Kristiansand og ikke minst, en ny krimbok. Nevnes må også at Annette Moe vatn Årets Ulest arrangert av Bookis for krimboken «Tause ofre». Vi gratulerer og ønsker henne lykke til.

Ole Kristian Løyning fra Røyknes er utdannet lærer og har jobbet på Vennesla skole i 16 år. Han har skrevet tre bøker; Romanen «Copper Island» som ble utgitt i 2014, barne- og ungdomsboken «Kai og kjempefrosken» som ble utgitt i 2017 og barne- og ungdomsboken «Min venn, Piraten» som ble utgitt i 2020. For sistnevnte fikk han terningkast 6 i VG og vant kritikerprisen 2020 for årets beste barne- og ungdomsbok. Han er også nominert til Nordisk råds litteraturpris for «Min venn, Piraten»! Ole Kristian Løyning kommer med ny bok til neste år. Vi gratulerer og ser fram til mange flere gode bøker.