Jakob (92) hedret 70 år etter tjenesten

LYNGDAL: Undertegnede fikk nylig æren av å dekorere 92 år gamle Jakob Håland med Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner, samt Tysklandsbrigadens veteranforbunds medalje. For sin innsats i 1951. Å møte mennesker som står opp for noe mer enn seg selv, gir hjertevarme man ikke forstår før en opplever det. At det ærefulle oppdraget er gitt på vegne av Forsvarssjef Eirik Kristoffersen, gjør ikke oppgaven noe mindre.

Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner ble innstiftet 1. oktober 2000 og kan tildeles personell som har tjenestegjort sammenhengende i minimum seks måneder i en internasjonale operasjoner.

Veteraner fra Tysklandsbrigaden tilkommer i tillegg Tysklandsbrigadens veteranforbunds medalje. Dette er en sivil medalje, som etter at veteranforbundet ble nedlagt, forvaltes av Forsvaret ved FVT. Kravet for å tilkomme medaljen er at man har tjenestegjort i seks måneder sammenhengende i en av de 12 brigadene som reiste til Tyskland i perioden 1947–1953.

Jakob Håland 1951 tjenestegjorde i 1951 i brigade 511 med soldatnummer 32–21481. Han oppfyller derfor kravet til medalje og tilkommer Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner for sin tjenestegjøring i Tysklandsbrigaden. Videre tilkommer han Tysklandsbrigadens veteranforbunds medalje for sin tjeneste for freden i Tyskland.