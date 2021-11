SØGNE, KRISTIANSAND: Korpset har i mange år hatt tradisjon for å arrangere konsert i Søgne hovedkirke på høsten. Fjorårets konsert måtte avlyses, og siden det har ikke korpset kunne invitere til konsert innendørs. Men nå er vi endelig i gang igjen!

Tradisjonen tro blir det også denne høsten konsert med inviterte gjestesolister.

Ine Repstad Hansen er årets sangsolist. Ine har sunget siden hun var ganske ung, og hun er i dag en av de dyktigste gospelsangerne her på Agder.

Dyktig gospelsanger

Ine Repstad Hansen ser fram til å være sangsolist med Søgne musikkorps. Foto: Thorunn Lunde

Når vi spør Ine hvorfor hun hadde lyst til å synge sammen med Søgne musikkorps, svarte hun dette:

– Jeg har alltid vært veldig glad i korpsmusikk og har én gang tidligere vært så heldig å få synge med disse fantastiske flinke musikerne. Så da forespørselen kom om å være med på denne konserten, var det noe jeg hadde kjempelyst til.

Ine forteller videre at hun synes det er moro at repertoaret er så variert. Ikke minst gleder hun seg veldig til å synge når korpset spiller Rolf Løvlands nydelige låt You Raise me up.

Ine synes også Søgne hovedkirke er ei fantastisk kirke å fremføre musikk i, og håper det er mange som finner veien til hovedkirka denne kvelden.

Søgne musikkorps øver sammen med gjestemusiker Øyvind Holme Kjær og korpsets dirigent Roar Brostrøm som skal spille obo sammen med Øyvind. Foto: Jon Aamodt/n247.no

Øyvind Holme Kjær er en annen av solistene på denne konserten. Han spiller til vanlig saksofon i Søgne skolekorps og har nylig begynt i Tveit Union. Øyvind startet på trommer i skolekorpset, og gikk etter hvert over på saksofon. På konserten skal Øyvind spille sammen med Roar Brostrøm på obo. Roar er også dirigent for Søgne musikkorps, i tillegg til profesjonell musiker i Kristiansand symfoniorkester og fast medlem i Secret Garden.

Veteran

På en av øvelsene før konserten, slo vi av en prat med et av medlemmene i Søgne musikkorps, Egil Lunde. Egil startet i skolekorps i Stavanger for mer enn 50 år siden, og har spilt i Søgne musikkorps siden tidlig på 1980-tallet. Han synes det å spille i korps gir ham mye. Han trekker særlig fram samspill med andre, og det å skape et fellesskap i og av musikk. Som han sier, det trenger ikke være så mange ord i et korpsfellesskap, selv om det også hører hjemme.

Egil Lunde har spilt horn i Søgne musikkorps i en rekke år, her et arkivbilde fra korpsets spilling 17. mai. Foto: Solbjørg Tronstad Hausvik

Egil synes årets konsertprogram er veldig typisk korps, forstått på den måten at den er variert når det angår musikkgenre, stil, tradisjon og tid. Som han sier:

– Vi tar stegene mellom gamle fader Bach og kompisen Beethoven, Mancini via originalt skrevne kopsstykker av den store komponisten Alfred Reed, til pop - jazz og gospel. Det hele krydret opp med fantastiske solister som Ine Repstad Hansen på sang med sterke islett av jazz, gospel og blues og vår egen søgnegutt Øyvind Holme Kjær på saksofon i vakkert samspill med Roar Brostrøm på obo. I tillegg til afrikanske rytmer. Skulle det likevel være en liten ting en janitsjarkjenner vil kunne savne denne søndagskvelden, er kanskje en rivende marsj, men det tar vi igjen en annen gang.

Vi håper mange finner veien til Søgne hovedkirke søndag 21. november klokka 19.00. Vi i Søgne musikkorps gleder oss i alle fall stort over endelig å kunne invitere publikum til konsert igjen!