SOR-prisen til Annette Drangsholt

SOR-prisen 2020 går til Annette Drangsholt, styreleder i Autismeforeningen.

Annette Drangsholt fra Kristiansand ble nylig den tiende mottakeren av den årlige SOR-prisen. Foto: Jarle Eknes

Jarle Eknes Daglig leder i Stiftelsen SOR

Prisen deles ut årlig til personer som har utmerket seg spesielt for å bidra til bedre levekår for mennesker med utviklingshemming.

Det er SORs fag- og forskningsfond som tildeler prisen, og den ble overrakt av Trine Lise Bakken, som er fondets styreleder.

– Prisvinneren har i mange år vært en pådriver for at mennesker med autisme skal synes i samfunnet og få gode tjenester. Hun arbeider for et mer autismevennlig samfunn og deltar på alle mulige typer arenaer. Hun er også en fargerik og kreativ prisvinner, som skaper entusiasme hvor enn hun kommer, sa Trine Lise Bakken.

I tillegg til prissymbolet mottar prisvinneren 25.000 fra SORs fag- og forskningsfond.

Fra venstre: Annette Drangsholt og Trine Lise Bakken Foto: Jarle Eknes

Fakta Fakta SOR-prisen Hvert år deler fondet ut SOR-prisen til en som har utmerket seg spesielt for å bidra til bedre levekår for mennesker med utviklingshemning. Prisen består p.t. av et reisestipend på kr 25.000,- De som har fått prisen er:

2020: Annette Drangsholt, styreleder i Autismeforeningen

2019: Ivar Reinholdt Mæhle, tidligere overlege ved habiliteringstjenesten i Hordaland

2018: Terje Olsen, forsker I ved Nordlandsforskningen

2017: Karl Elling Ellingsen, professor ved NAKU, Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming

2016: Anders Midtsundstad, seniorrådgiver ved Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser

2015: Marte Wexelsen Goksøyr, skuespiller og foredragsholder

2014: Thomas Ergo, journalist i Stavanger Aftenblad

2013: Jens Petter Gitlesen, forbundsleder i NFU

2012: Sølvi Linde, redaktør i Rapport og høyskolelærer ved HiB

2011: Jan Tøssebro, professor ved NTNU

Prisen ble opprettet i 2011.