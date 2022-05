KRISTIANSAND: Drømmestipendet er et stipend som tildeles 50 unge kunst- og kulturutøvere. Stipendet har en verdi på 30.000 kroner og er finansiert av Norsk Kulturskoleråd og Norsk Tipping.

Stipendet betyr mye for Gabriel, som forteller hva han vil bruke stipendet til:

– Pengene vil jeg bruke til å kjøpe meg et nytt instrument. Et instrument som er mitt eget, og som gjør at jeg kan finne min egen identitet og min egen lyd.

Stipendet ble delt ut under bystyremøte i Kristiansand kommune onsdag 18. mai, med hilsener fra både ordfører Jan Oddvar Skisland og rektor ved kulturskolen, Sjur Høgberg.

Gabriel fikk også vist sine evner som cellist foran store deler av bystyret. Se video her:

Det startet på kulturskolen

Gabriel har spilt cello siden han var 8–9 år gammel. Da startet han med undervisning på kulturskolen hvor Maja Birkeland var hans lærer.

– Gjennom tida min på kulturskolen så lærte jeg egentlig alt det grunnleggende man trenger innenfor musikken. Her lærte jeg også å jobbe kreativt med musikken, sier Gabriel.

To av hans tidligere lærere ved kulturskolen, Maja Birkeland og Adam Grüchot, var også til stede ved utdelingen og mottok en velfortjent hyllest for å ha bidratt i den unge cellistens musikalske utvikling.

To av Gabriels tidligere lærere ved kulturskolen, Maja Birkeland og Adam Grüchot, var også til stede. Foto: Erik André H. Ingebrigtsen, Knuden – Kristiansand Kulturskole

Gabriel forteller videre om tida som elev ved kulturskolen i Kristiansand.

– Jeg gledet meg alltid til timene sammen med Maja Birkeland. Jeg husker hun hadde kontor helt øverst i tårnet på Musikkens Hus, det var alltid gøy! Ellers kan jeg trekke fram alle konsertene i Sigurd Lie-salen, det er veldig gode minner fra tida som elev på kulturskolen.

Drømmen

I sin søknad til Drømmestipendet forteller Gabriel om hva som er drømmen hans. Her skriver han blant annet at han ønsker å jobbe som solocellist i Det norske kammerorkesteret eller KORK. Den unge musikeren skriver også at han ønsker å være en del av utviklingen internasjonalt, men spesielt her i Norge. Han vil også utstyre seg selv for å kunne skape, ikke bare med tanke på utstyr, men kreative evner.

I dag studerer Gabriel utøvende cello ved The Arctic University of Norway i Tromsø.

