Åpne opp: Trafikken over Skagerrak må i gang!

Åpne opp eller ikke? Innen 15 juni skal regjeringen vurdere dispensasjon for reiser i Norden. Trafikken over Skagerrak må i gang, si ja!

Det synes ikke som om noen relevante smittevernhensyn kan begrunne fortsatt stenging, skriver John G. Bernander i denne teksten. Foto: Tormod Flem Vegge

John G. Bernander

Siden 12 mars har ferjene i Kristiansand Havn utelukkende gått i rute for å holde godstrafikken i gang. Viktig nok. Fra mange hundre år med skutefart, og til våre dager er trafikken mellom Norge og Danmark selve livpulsåren i vår kontakt med kontinentet. I uminnelige tider er Skagerak krysset med tømmer, brenneved, fisk og jernvarer til Tvillingriket i sør, og smågris, korn og brennevin tilbake. Kikker en passasjerene fra ferjene nærmere etter i posene er mye ved det samme, bacon, leverpostei og brennevin er nok fortsatt importslagere.

Næringslivslederen og tidligere politiker John Gordon Bernander (62) fra Kristiansand har skrevet denne teksten. Foto: Fædrelandsvennen (arkivfoto)

Det dreier seg om så mye mer. For oss sørlendinger er utveksling av mennesker, ideer, arbeid, ferier, kunst og kulturopplevelser uløselig knyttet sammen med Jylland. Hvor sterkt, opplevde jeg som ung lærervikar. I tredjeklassen jeg hadde ansvar for, gjorde jeg en liten undersøkelse. Vi snakket om hovedstad, storting og kongehus, og jeg spurte hvor mange har vært i Oslo? Tre -fire hender strakk i været, men da jeg spurte hvor mange har vært i Aalborg, var det kun en som ikke rakk opp. Han var nettopp tilflyttet fra Bodø.

Det er derfor også en kulturell og familiær livpulsåre, som har vært lukket for oss i over tre måneder. Viruset og smitten er under kontroll i Danmark og Norge, færre enn 50 nye tilfeller i nabolandet i går og kun 20 og Norge. Næringsliv og reiseliv blør. Lytt til Helge Otto Mathisen i Color Line, som sier: «Norge for nordmenn = konkursras» Kommer trafikken i gang over Skagerrak mot Danmark og Nord Tyskland, anslås det at 2,5 millioner passasjerer kan nå å bli fraktet med ferjene i sommer. Sammen med ferierende nordmenn, i eget land, kan det redde sesongen for reiselivet vårt.

Jeg ivrer for stadig sterkere nordisk samarbeid, regner meg nærmest som nordist, men registrerer at i disse koronatider har Sverige valgt en annen kurs enn sine naboland. Om derfor ikke smittesituasjonen skulle tillate åpning mot Sverige, må ikke det beste bli det godes fiende. Jeg forstår om regjeringen og Ine Eriksen Søreide kan ønske å gå samlet i Norden. Likevel, danske partier sier allerede ja til å åpne mot Norge, men nei til Sverige. Her hjemme advarer smitteverndirektør Forland fortsatt mot å åpne svenskegrensen. Da sier jeg: Få i alle fall trafikken over Skagerrak i gang igjen!

Det synes ikke som om noen relevante smittevernhensyn kan begrunne fortsatt stenging. Da må dispensasjonen komme, uavhengig av konsekvensene av Sveriges alenegang. Ferjene må få starte opp igjen i vår viktigste korridor til våre naboer og venner i Danmark. La gå, kanskje er jeg ikke helt habil. Oppvokst i reiselivet på Hamresanden, med danske aner, kjærlighet til Tvillingriket og tiltakende smørrebrødabstinens, er er svaret uansett gitt.

Åpne opp!

