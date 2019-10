Randesund skolemusikk regionsmestere igjen

KRISTIANSAND: Sist helg var Randesund skolemusikk best av alle fra Lindesnes i vest til Horten i øst. Og det for andre året på rad i skolekorpsenes 2. divisjon.

– Ungene gir alt på øvelsene. Det gir meg et godt grunnlag. Musikantene jobber så hardt, og det er de som skal få æren. De er veldig flinke.

Slik forklarer Aleksander Haga Tveit, dirigent i Randesund skolemusikk, hvordan hans unge musikanter klarer å hevde seg i toppen. Søndag 27. oktober gikk Randesunds hovedkorps til topps i Arendal Kulturhus under regionsmesterskapet for skolekorps i Agder, Telemark og Vestfold.

Gjentok suksessen

Med musikkstykkene Arrows, Ragnarok og Quad City Stomp stakk Randesund skolemusikk igjen av med seieren i 2. divisjon, foran Stathelle Skolemusikkorps, mens Stinta Skolemusikkorps endte på bronseplass. Størst spenning var nok knyttet til arendalittene som i flere år har vært et 1. divisjonskorps.

– Det var høyt nivå i årets mesterskap og derfor ekstra gøy å vinne, sier en stolt Randesund-dirigent.

Stintas yngre musikanter sørget for øvrig for revansje med seier over Randesund i juniorklassen. I for var det Randesund som stod på toppen av pallen også her.

Vil bli bedre

– Nå skal vi bruke masse energi på å ta til oss dommernes kommentarer, sier Haga Tveit, som forteller at det vanket skryt for bra slagverk, men at det kunne vært mer lyd fra treblåserne. Ambisjonene er å kunne stille i 1. divisjon regionalt neste år.

Neste uke starter øvelsene til korpsets julekonsert som hvert år samler hundrevis av tilhørere i Søm kirke. I år er datoen satt til 17. desember. På vårparten blir det ny konkurranse i Hjertnesfestivalen i Sandefjord. Deretter kommer 17. mai som et av høydepunktene. I juni er Randesund arrangør av Sørlandets Musikkfestival 2020, der 50 korps fra hele landet vil sette sitt preg på byen. Arrangementet kolliderer med NM for skolekorps og det er ennå ikke avgjort om Randesund skal delta. I NM for janitsjar 2019 var korpset nær medalje i 3. divisjon.

God rekruttering

Med sine rundt 100 musikanter er Randesund skolemusikk største korps i landsdelen.

– Det er fantastisk gøy å være leder når det er så sterk vekst i antall og nivå. Det er en positivitet blant alle involverte som gir en oppadgående spiral og inspirerer til forsatt innsats, sier styreleder Magne Skog, og fortsetter:

– Vi er innstilt på fortsatt vekst og er innstilt på å møte de utfordringer dette gir. Vi håper også at vi kan være til inspirasjon for andre korps i Kristiansand og andre steder.

Styrelederen er svært fornøyd med dirigenten. I tillegg til å lede alle tre korpsene i Randesund (hovedkorps, juniorer og aspiranter), jobber Aleksander Haga Tveit som dirigent for alle korpsene i Høvåg Brass og juniorkorpset til Møvig og Sjøstrand skolemusikk.

– Det er en fulltidsjobb. Pluss, pluss, ler Haga Tveit. Etter musikklinjen ved videregående hjemme på Stord, ble det mer korps ved Manger Folkehøgskole før bachelor i klassisk slagverk ved Høgskulen på Vestlandet, studium i komposisjon ved Musikkonservatoriet i Kristiansand og master i formidlende kunstfag med korpsdirigering ved UiA.

Flere Agder-korps hevdet seg

1. divisjon ble vunnet av Skiens Skolemusikk. Av andre plasseringer i 2. divisjonen kom Vågsbygd Skolemusikkorps på femte, etterfulgt av Møvig og Sjøstrand skolemusikk på sjette. Tromøy Skolemusikkorps vant 3. divisjon foran Oddernes Skolemusikkorps. Her kom Flekkerøy Skolekorps på tredje og Øyestad skolemusikkorps på fjerde.

Blant juniorene ble det delt 3. plass mellom Møvig og Sjøstrand skolemusikk, Øyestad skolemusikkorps og Arendal Guttemusikkorps.