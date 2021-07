Malin og ponnien Reidar på rallartur

FROLAND: Malin Jørgensen fyller ti år i sommer og bor i Fagerliveien på Blakstadheia. Der har hun og foreldrene blitt kjent med undertegnede, som driver med hester og ponnier. Favoritten og den store kjærligheten heter Reidar. Han er en shetlandsponni, om lag en meter høy og veldig sterk.

Nylig skulle Malin og Reidar på rallartur som i gamle dager, sammen med flere andre helt fra Stavanger til Gjøvdal. De skulle kjøre mange mil langs veien, hesten skulle spise gress langs kanten og de skulle grille pølser og sove i telt.

Ferden var lagt opp langs nasjonal sykkelrute nummer tre fra Kristiansand til Bykle. Her er det svært vakker natur langs ei flott løype.

Siden skolen ikke var slutt, fikk Malin fri fredagen og koblet seg på følget i Evje torsdagen. De andre startet onsdag morgen i Kristiansand. Fredag og lørdag tilbakela Malin og Reidar hele sju mil sammen.

– De store hestene var litt skumle i starten, men det ble jeg vant til, sier Malin, som synes dette var veldig gøy. Hun legger til:

– Mamma og mormor var også med, men de hadde bil. Vi skal gjøre dette flere ganger.

Malin synes Reidar var veldig flink som klarte alt dette, selv om han er så liten.

– Vi møtte mange smilende mennesker som syntes at vi var kule, sier Malin med et smil og legger til at de til og med fikk gulrøtter til hestene langs veien.

Omtrent ved Rysstad forlot hun og ponnien følget og vendte nesa hjemover til Froland, en stor opplevelse rikere og klar for å sove godt i ei god seng. Det hadde tross alt regnet kraftig.