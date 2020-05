KKG-elev til OL i filosofi

Kristina Røstad Rosenvold er klar for OL etter nylig å ha vunnet NM-sølv i filosofi.

Kristina Røstad Rosenvold skal om få dager delta i et online-filosofi-OL, arrangert i Slovenia. Foto: Isabell Holsen

Isabell Holsen Kristiansand katedralskole Gimle

KRISTIANSAND: Hun kvalifiserte seg til NM i høst, sammen med Maria Gahrsen fra 3STG ved KKG. NM i filosofi på grunn av koronapandemien avholdt 5. mai i en forminsket form, der kun de ti beste norske fra 1. runde NM fikk anledning til å delta.

Ettersom filosofi-OL i Lisboa ble avlyst, skal i stedet Slovenia arrangere et online-filosofi-OL, som går av stabelen 28. -31. mai. Dette har også Kristina kvalifisert seg til.

Juryen som vurderte blant annet Kristinas tekst, var imponert over det høye nivået og mente av teksten hørte like mye hjemme på en bachelorgrad på universitetet som på en videregående skole.

Dette er sitatet som Kristina skrev sin filosofiske tekst om:

«For man, when perfected, is the best of animals; but, when separated from law and justice, he is the worst of all.” (Aristotle: Politics I)

Vi ønsker henne lykke til i OL i filosofi!

