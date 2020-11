Sandra leste 148 bøker på fire måneder

Sandra Jamal Aswad (12) var en av 41 deltakere fra Iveland i den nasjonale lesekampanjen Sommerles. Hun leste rundt 30.000 sider.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Sandra Jamal Aswad elsker å lese og har lyst til å jobbe som tannlege i fremtiden. Foto: Finn Terje Uberg

Brukergenerert innhold

Finn Terje Uberg Iveland kommune

IVELAND: Sandra Jamal Aswad begynte ved Iveland skole våren 2018 (4. klasse) og går nå i 7. klasse. Hun er kurder med en pappa fra Irak og en mamma fra Syria.

Urolighetene i hjemlandet startet i 2011, og nådde for alvor den nordøstlige delen av landet i 2015. Familien, bestående av to brødre, Sandra, mamma og pappa, bodde i Al-Hasakah nordøst i Syria. Det ble etter hvert så utrygt at familien valgte å flykte.

Første stoppested ble tre-fire uker i Tyrkia før det ble båttur over til Hellas. Her var to fulle båter ifølge. Den andre båten sprang lekk i Egeerhavet. Heldigvis hadde Sandras far en telefon på seg og fikk varslet myndighetene i Hellas, som kom til unnsetning og fikk berget alle om bord.

Flyktet videre

Flukten gikk videre mot Bosnia, til fots. Denne etappen tok flere uker, og var svært slitsom. Målet var en nær slektning til mora som bodde i landet. Etter en pause hos familien bar det videre til Tyskland i bil. Her ble familien hentet av en buss og kjørt videre til Danmark. Siste etappe var med Color Line til Oslo.

Målet med flukten var å komme til Norge. Faren har ei søster i Larvik, og familien ønsket å komme nærmere henne.

Ved ankomst søkte de asyl og fikk midlertidig plass på en campingleir ved Fredrikstad. Ferden gikk etter hvert videre til Risør der familien bodde i ca. 2,5 år. Et asylmottak i Mandal var neste stoppested, før de flyttet til Vågsbygd og deretter til Iveland våren 2018.

Flukten fra Syria til Norge gikk for så vidt greit, men Sandra har likevel opplevd mye vondt og trist i sitt unge liv. Dette kan være vanskelig å snakke om, så penn og papir har blitt en god følgesvenn. Gjennom tekster får hun ut sine følelser og får delt sin historie.

Tannlege er drømmeyrket

For en tid tilbake fikk hun som vanlig god veiledning og et tips fra sin norsklærer, som har satt sine spor. I sitt eget hjem på Iveland fikk hun se og lest en barnebok fra sitt hjemland. Dette var begynnelsen på et nært forhold til tekst og bøker, et forhold som nå har blitt enda sterkere. I dag elsker Sandra både å lese og skrive. I sommerferien leste hun «hele tiden». Med en bok i fanget forsvinner hun inn i sin egen verden, og der kan hun være i timevis.

Hennes foreldre har begge god utdannelse fra sine hjemland, og de vil gjerne at barna skal satse på skole, utdannelse og en god jobb de kan trives med. Ei kusine er tannlege, og dette er også et drømmeyrket for Sandra. Hun vet det kreves mye. En lang utdannelse, prioritering av tid og et sterkt fokus på prestasjon, kunnskap og lesing. Vi ønsker henne lykke til!

Fakta Lesekampanjen Sommerles En nasjonal lesekampanje for 1.–7. klasse. Hele Norge er med, og samlet i år til sammen 125.088 deltakere. I Iveland var 41 barn og unge registrert. Den tradisjonelle Sommerles-festen ble avholdt i september. Da var 15 barn og noen voksne til stede. De tre som har registrert flest sider denne sommeren er: Sandra Jamal Aswad – ca. 30.000 sider Abdul Wahab Mamadou Bah – 11.063 sider Widad Mariam – 10.028 sider I Norge var det som nevnt registrert 125.088 deltakere. De har til sammen lest 1,6 millioner bøker – Ca. 174,5 millioner sider.