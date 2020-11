Oddernes Skolemusikkorps – en sprek 65-åring

Oddernes Skolemusikkorps har nylig fylt 65 år og jubilanten er i høyeste grad levende.

Oddernes Skolemusikkorps i i godt slag under Tusenfryd-festivalen i fjor. Foto: Privat

Anine Medin, Håvard Wiig Styret, Oddernes Skolemusikkorps

Oddernes Skolekorps ble stiftet 17. november 1955 på Oddernes Skole og var det første korpset i Kristiansand som helt fra starten av tok opp både gutter og jenter sammen. Et av de første oppdragene til korpset var på åpningen av Varoddbrua i 1956.

I 1989 ble korpset slått sammen med Statsøvingsskolens Musikkorps til Oddernes Skolemusikkorps og har siden vært å se i uniform med fjærpreget rød hatt, rød jakke og sort bukse. Korpset rekrutterer fra flere skoler i gamle Oddernes kommune, fra Lund, via Prestheia og Fagerholt helt opp til Justvik.

Oddernes Skolemusikkorps har i dag rett under 40 aktive musikanter i alderen 8–19 år fordelt på et bredt register av korpsinstrumenter. Anne Katrine «Tini» Thomsen er fungerende hoveddirigent og engasjerer musikalsk med et bredt repertoar som spenner fra filmmusikk og indierock til originalskrevet korpsmusikk.

Korpset i aksjon 17. mai 1962. Foto: Privat

Til tross for en krevende situasjon med smitteverntiltak under den pågående pandemien, bidrar musikanter, instruktører, styret, dirigent og foresatte til at vi fortsatt har drift i en tung tid. Korpset er svært opptatt av at miljøet skal være godt for alle og et sted hvor både musikalske talenter og vennskap får anledning til å blomstre. OSMK satser på at 2021 skal bli et godt år der man endelig kan dra på korpstur sammen igjen, og vil rekruttere nye musikanter allerede tidlig på nyåret.

Dette bildet er tatt i skolegården i Oddernes skole (ukjent årstall). Foto: Privat