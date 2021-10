Reisebrev fra Paris

Da ga jeg kona Hege en langreist, kombinert jule- og bursdagspresang: Langhelg til Paris og konsert med Elton John 10. oktober 2020.

Som alt annet ble fjorårets konsert koronautsatt, og etter utallige mail, telefoner og chat fikk vi endelig utstedt en voucher på flybillettene, eller en tilgodelapp på godt norsk.

Langt om lenge fikk vi beskjed om at konserten var flyttet til 10. oktober 2021, og ny hotellbestilling og forsøk på ny flybestilling ble gjort. Etter en haug med kanselleringer, umulige endringer og 6-7 timer med ubesvarte servicetelefoner og fremdeles nr. 118 i køen, fikk vi endelig booket nye flybilletter som var mulige å bruke. Det er nemlig ikke så veldig lett å fly fra Amsterdam til Paris før flyet fra Kjevik har landet i Amsterdam ...

Da vi ankom Kjevik fredag ettermiddag, var den første beskjeden at vi manglet en QR-kode for å komme inn i Frankrike. Det medførte mye stress, men medførte heldigvis ikke mye riktighet. Den andre beskjeden var at flyet til Amsterdam var en halv time forsinket, noe som gjorde det svært usikkert om vi ville rekke flyet fra Amsterdam til Paris. Vi la inn en skikkelig langspurt på flyplassen i Amsterdam, og jeg løp fortere enn jeg noen gang har løpt på FløyMila. Det betyr ikke at jeg løp veldig fort.

Gleden var stor da vi svette og andpustne rakk Paris-flyet uten et nødskrik, men den ble svært kortvarig. Den første beskjeden etter landing i Paris var nemlig at vi ikke fikk bagasjen. Den andre beskjeden var mer gledelig, for bagasjen ville bli levert på hotellet så fort som mulig.

Lørdag morgen fikk vi beskjed om at bagasjen ankom flyplassen i Paris kl. 07.55, og det synes vi var veldig bra. Kl. 15.00 fikk vi beskjed om at den ville bli levert på hotellet i løpet av 48 timer. Det synes vi ikke var fullt så bra. I skrivende stund har vi fremdeles ikke fått bagasjen, og vi reiser hjem i morgen.

Været er fantastisk, men store deler av gårsdagen ble brukt innendørs på kjøpesentre til nødvendige innkjøp av tøy, undertøy og toalettsaker. Det er noe av det gøyeste jeg kan tenke meg ...

I en hovedsetning bør det kanskje også nevnes at jeg ikke hadde fått med meg at kveldens konsert med Elton John er utsatt til 2023 pga. en hofteoperasjon. Det fant jeg dessverre ikke ut før i går morges. Erstatningen er heldigvis fantastisk, for i kveld skal vi se finalen i UEFA Nations League mellom Spania og Frankrike på en sportspub i Paris. Hege gleder seg veldig.

Ellers har vi det utrolig fint i Paris. Vi fikk sett kveldssola og Eiffeltårnet i det fjerne, og nå kan vi sammen glede oss til konsert med Elton John i 2023. Det er bare fem år etter at jeg kjøpte billettene, Elton John har kun blitt 76 år, og han er helt sikkert i toppform med ny hofte og på høyden av karrieren!