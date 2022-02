Rudjord har etablert seg som et solid navn som utøver og komponist, og høstet lovord som “Det er bare å senke skuldrene og la stressfølelsen forsvinne” (Fædrelandsvennen), “ ... gloriously cinematic but electronically enhanced piano compositions, with a visual flourish” (Under The Radar MAG, UK) og “ ... a soundtrack composer in a modern classicalist’s skin. You’ll be pressing start all over again” (Drifting, Almost Falling, US).

Han debuterte også nylig som filmkomponist, med musikken til NRK-dokumentaren “Therese – jenta som forsvant”.

www.larsjakobrudjord.com