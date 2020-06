Vi er vanedyr

Det rare er at du må sykle minst 100 dager til jobb før du er syklist. Men det tar bare én dag i bil, så er du bilist.

Arendal-bosatte Kjell Moan (58) har skrevet dette innlegget. Foto: Palla

Kjell Moan

Denne uka åpnet treningssentrene igjen, og en kompis la ut på Facebook en selfie, med bildetekst «Endelig».

Og jammen er det mange som har ventet på dette. Tre måneder uten trening har vært en sørgelig tid for mange og det er ikke alle som evner å aktivisere seg selv uten et treningssenter å gå til.

Men siden jeg er leder for idrettslagets treningssenter kunne jeg ikke dy meg og lurte på hvorfor han var der og ikke hos meg (med smilefjes, selvsagt)?

«Vanedyr, Kjell» svarte Dag.

Og det med vaner er rare greier. Både til nytte og ... ikke.

Vi er skapt for lagring.

Det er derfor vi legger på oss, lagrer fett for dårlige tider.

Jo da, vi er skapt for aktivitet også, og vi lagrer fett for å kunne utføre aktivitetene. Problemet for det moderne mennesket er at vi ikke trenger dette lageret lenger. Vi er omgitt av næring, formelig vasser i næring og sitter mer og mer i ro.

Og møter godterihylla i kassakøa på butikken.

Og siden vi er skapt for aktivitet, trener vi. Derfor også.

For trening, aktivitet, er god helse. Noe en faktisk kan bli vant til.

Bare en holder på lenge nok, og har det gøy. Opplever mestring og framgang.

Eller bare holder forfallet unna.

En vane er det noe som skjer jevnlig, og uten at du må dra deg selv etter håret hver gang i beste «Baron von Münchausen»-stil.

Vane er det du ikke tenker over.

En annen side av vaner er tradisjoner. Mye samme sak, egentlig, men mer høytidelig og kanskje ikke så ofte.

Noe blir tradisjoner med en gang. For eksempel så holder med én gang før den årlige festen med gutta er tradisjon.

Naboens faste visning av feriebildene er en annen sak.

Og det rare er at du må sykle minst 100 dager til jobb før du er syklist. Men det tar bare én dag i bil, så er du bilist.

Gode vaner er ikke noe som kommer rekende på ei fjøl, og det tar tid å etablere.

Merkelig nok tar det mye kortere tid å etablere uvaner. Tunfisksalat til kvelds, for eksempel. Det tar tid å få det inn som en vane.

Brødskiver med Nugatti derimot, tar mye kortere tid.

Vaner er nyttige, men vanedyr er kanskje ikke så greie.

Vanedyr er sære og gretne og vanskelig å ha med å gjøre. For er du et vanedyr, er det vanene dine som styrer deg og ikke omvendt.

Det kan jo være greit sånn på morrakvisten når hjernen er slått av, men ellers så er det vel greit å ha et åpent sinn om det meste.

Og en kan jo bli vant til mye også.

Kaffe på senga, for eksempel. Det kan jeg fort bli vant til.

Sommer og sol, ferie hele året, full lommebok, blide barn, vafler til frokost, sjokolade til kvelds.

Høy forbrenning.

Og en tolerant kone.

