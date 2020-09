Albumaktuell eksil-sørlending

Seks år etter lanseringen av min forrige plate er jeg veldig spent på mottakelsen av album nummer fire.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Vidar Furholt (46) fra Marnardal er aktuell med sitt fjerde album. På bildet står han sammen med sin duettpartner Marie Klåpbakken. Foto: Glitter & Twigs

Brukergenerert innhold

Vidar Furholt

Jeg er en marnardøl i eksil, bosatt i Stavanger. Med røtter fra Furholt i Vegusdal og interesse for musikk, kunne jeg fort ha endt opp som hardingfelespiller eller folkemusiker, slik som flere andre flinke folk i familien har gjort. Men jeg dreide mer over mot trommer, og etterhvert skriveblokk og gitar, og endte foreløpig opp her, som 20 prosent låtskriver/artist i tillegg til 80 prosent lærer.

Torsdag 10. september kl. 21 tyvstarter vi releaseturné for ny plate på Hos Naboen i Markensgate, og serverer rykende ferske låter fra mitt album nummer fire, som offisielt utgis dagen etter.

Det er seks år siden sist plate kom ut, og jeg gleder meg veldig til å endelig vise fram dette nye. Det vil si, to av singlene fra platen er ute allerede. «Ikkje akkurat kjærester» er en duett med selveste Marie Klåpbakken, som dessverre ikke kunne være med på releaseturné, da hun er opptatt med innspilling av enda en sesong «Hver gang vi møtes» (TV2), hvor hun er fast medlem i bandet.

Video: Ikkje akkurat kjærester

Singel nummer to, «Best av alt» kom for to uker siden og er en hyllest til alt som er godt, og det som er enda bedre enn godt. Lytt, dans og vær glad!

Video: Best av alt

Plata er blitt til gjennom samarbeid med produsent og arrangør Arne Hovda, som til daglig driver studio, frilanser og spiller i gruppa Trang Fødsel. Det er en drøm og sann glede å få jobbe med flinke folk og se at låtene dine foredles av musikere som virkelig kan sakene sine.

Jeg liker å tenke at målet med mine tekster og min musikk er å skulle røre ved og bevege folk på en positiv måte – skape ettertanke og gode følelser, fra hjerte til hjerte. Sangene skal ha kjøtt og blod, både musikalsk og tekstmessig.

Foto: Minna Suojoki

Med meg på scenen på min releaseturné, som bl.a. er innom Mandal, Stavanger, Kristiansand og Haugesund, har jeg en flott gjeng, hvorav to har lokal tilhørighet. Hans Svindland (tangenter) er og blir Marnardøl med stor M. Han har så vidt vært ute av bygda noen år for å lære litt mer tangenter og få seg en solid utdannelse – og han er en meget teknisk begavet og kreativ keyboardist. Camilla Roland Gilje er fra Bjelland i Marnardal, men bor nå i Stavanger. Hun er ofte solist for Stavanger Gospelkor, og hos oss er hun sjefskorist og duettpartner. Ellers har vi Egil Fedøy på bass, Torleif Kvitno på trommer og Bård Selbekk på gitar.

Jeg håper du har lyst til å sjekke ut musikken vår, enten live når du har sjansen, eller på Spotify.

www.vidarfurholt.net