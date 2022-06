Au, au, au her kommer ein festival til.

Javel, seie du det!

Ja, sånn æ det.

Javel …

jau … jau …

Au, au

Jauda.

Vi hadde kanskje ikke tenkt det skulle bli ein festival.

Men så balla det på seg. Fant ut at det var mange i samme gata.

Ja, som sang sanger på den samme dialekten.

Festivaler dukker jo opp som løvetenner på gressplener, sommerstid her i Norges land.

Om Kveldsvaktfestivalen føles som ugress, eller forfriskende gulfarge i festivalers gressplen, skal være uvisst.

Her er det en gjeng med eldre ungdom som spiller i diverse lokale konstellasjoner. Eller for å være litt mer spesifikk – Søgne, Mandal og Kristiansand. (selv om Søgne kanskje går under den siste, og Mandal har vel havna i Lindesnes. Så her får du 3 for 2, minst, ja kommuner altså).

Det vi har til felles, er at vi spiller stort sett egenkomponerte sanger, som synges med blaude konsonanter. (Ellers så håper mi på oppholdsvær, så de ikke drukner)

Utgangspunktet kan være viser, som viser sæ å legge på svøm, ut i det fri, sånn rent musikalsk.

Ja, det kan blåse opp til rock, som flater ut te blues, og legger sæ heilt flatt med visesang (ja, noe i den duren, og kanskje noe i moll).

Tekstlig er det vel livets berg- og dalbaner som går igjen, uten at man skylder på lokale konsonanter for at det heile gikk skeis …

Mange tenker vel at det skal være et overskriftsband på ein festival.

Her er det tre overskrifter hver kveld, og vi tenker du blir fornøyd med hver og en!

Vi trakk lodd om når hvert band skulle spille på kvelden.

Derfor ble rekkefølgen sånn.

Philip Aanensen Foto: Privat

Dagfinn Øksendal Foto: Privat

Fredag 10. juni starter med Aanensen og Øksendal.

Det er Philip Aanensen fra nå oppløste Sterke hjerter, som ga ut to kritikerroste plater. Nå går han nesten solo, men bare nesten. For han har blitt ein duo, ikke aleine, men med Dagfinn Øksendal. Og Dagfinn Øksendal var ein soloartist, som nå har sosialisert seg æ granne, og har gått for ein duo.

De spiller litt av sitt eget, og litt av hvert de har laget sammen.

Kommer med plate etter hvert. Seriøst fin musikk!

tUNGE LOVENDE er et relativt nystarta orkester med utgangspunkt i Vågsbygd, med medlemmer fra Vennesla, og Justvik.

Viserock kan vel være en slags beskrivelse, som ikke alltid passer.

For sjangere har mange underavdelinger, og hvis man absolutt må ha en forklaring på musikken, blir man ofte sittende med skjegget i postkassa.

Ja, unntatt Hugo til venstre, som ikke har skjegg.

tUNGE LOVENDE består av Bjarne Ormestad, kjent fra ikke så kjente Bjarne og omgangskretsen, Mattis Eng fra Meadow, og det ganske kjente Bjarne og omgangskretsen, Ole Louis fra Oz an the Wizards og utallige band fra Vennesla fra tidenes morgen og Hugo Vimme som har færre gitarer enn band (og han har..... mange gitarer).

Lars Otto Sannes Foto: Privat

Sannes har nylig gitt ut si debut plate, åffer ikke ..... de skriver om sin lokale tilværelse, som ofte viser sæ å favne større områder.

Sjøl om det meste handler om Tveit og omegn.

Pop/rock med inspirasjon fra blues, og en liten twist jæz kan være en beskrivelse for dette bandet.

Lars Otto Sannes – vokal, gitar

Geir Gulliksen – trommer

Gordon Hauge – bass

Hugo Gregersen – gitar

Bent Jahnsen – tangenter

På bildet har vi frontfigur Lars Otto Sannes

Liseth’s orkester, fra venstre: Jan Schulze, Stian Sørgaard, Erik Gordon Jensen og Øyvind Liseth. Foto: Privat

Lørdag 11. juni klokka 19 starter med Liseth’s orkester

De har utgangspunkt i Mandal med slengere (medlemmer) fra Marnardal og Hellemyr.

Americana på norsk kan vel være en passende beskrivelse på bandet.

Det som i utgangspunktet var et backingband for Øyvind Liseth er nå et fullblods orkester.

Før lefla de med et akustisk uttrykk, nå er det helelektrisk.

Liseth, sier, at musikken, og livet går i takt med god hjelp av trommeslageren.

Så skulle du føle dæ i utakt, så finner du takta, og kanskje dæ selv på Vaktbua.

NB: Eneste konsert i Kristiansand i 2022

Liseth’s orkester består av:

Øyvind Liseth – Sang og gitar

Jan Schulze – el gitar (Manitou)

Stian Sørgaard – bass (Early night)

Erik Gordon Jensen – trommer

Rastløs, fra venstre: Preben Eikås, Jens Magnus Jensen, Kjell Fladstad, Kristian Strøm og Jarle Børnes Foto: Privat

Rastløs er vel rett å si, et rockeband fra Søgne.

Urbane tekster, sett fra et bygdesamfunn.

Det er Kjell Fladstad som fronter dette orkesteret.

Han skriver det meste av musikk og tekster.

For debut plata si, fikk de 7 av 10 poeng på radio programmet norsk på norsk.

Rastløs består foruten Kjell, av disse flotte musikantene:

Preben Eikås – gitar

Kristian Strøm – bass

Jarle Børnes – tangenter

Jens Magnus Jensen – trommer

Nina Eilertsen Foto: Hege Vevle

Eilertsen med band

Nina Eilertsen har figurert i det lokale musikkliv i mange år.

Hun ga i 2006 ut albumet: Hvis du tør.

Siden har hun gitt ut noen fine singler.

(Det er sånn det fungerer nå)

Den siste kom i november, og het November.

Med seg på kveldsvaktfestivalen har hun med en helt ny konstellasjon.

Det er:

Oscar Jansen – piano

Torbjørn Alfsen – gitar

Mattis Eng – trompet

Bjarne Ormestad – trommer

Kai Stokkeland – bass