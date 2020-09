Korona i lufta – Europa isolert

Jeg føler meg som en fange på frigang med meldeplikt.

Næringslivslederen og tidligere politiker John Gordon Bernander (62) fra Kristiansand har skrevet denne teksten. Foto: Jim Rune Bjorvand

John G. Bernander

«Fog in the Channel – Continent cut off.» Slik lød det i en mye sitert britisk avisoverskrift i mellomkrigstida. Det oppsummerte på mange måter britenes kullsviertro på å være «Midtens rike», i sitt verdensomspennende imperium. Nå er det Folkehelseinstituttets Reiseråd og Regjeringens ukentlige pressekonferanser som gir meg en følelse av isolasjon, ettersom land etter land farges røde. I takt med advarslene kanselleres flyrutene til de europeiske hovedsteder og pandemiske hotspots, ferjeruter innskrenkes og sjøfolkene permitteres.

Det er koronavirus i lufta – og jeg føler meg som en fange på frigang med meldeplikt. Meld fra hvor du går, og skulle du forvirret tro at EUs fire friheter fortsatt gjelder, og ha vært innom et av våre europeiske naboland, er det slutt på frigangen. Du settes straks inn igjen på ti dager karantene i eget hjem. Jo da, vi skal slå ned epidemien, men det slås også igjen for bevegelsesfriheten. Opplevelsen av å ha blitt et stadig tettere sammenvevd Europa, svinner.

Nei, i praksis er vi mer isolert enn noen gang. Festivaler, konserter, kulturutveksling og mellommenneskelig kontakt er satt på vent. Kronerullinger, digitale konserter og Skype-eventer florerer. Styremøter og forhandlinger, som i ordinære tider skulle foregått i samvær med mine kolleger i London, Aberdeen, Stockholm eller Oslo er blitt til nedpixlede små rubrikkbilder. Det er «talking heads», som melder seg inn og ut fra sine lokale utposter og hjemmekontor. Jo da, det er effektivt, men jeg føler meg ikke bare geografisk isolert, men i økende grad også ensom.

Denne mr. Korona er jeg grundig lei av. Selv om børsene i verden har vært på vei mot gamle høyder, kan jeg ikke forstå annet enn at de økonomiske tilbakeslag vil bli følbare i årevis framover. Formuesforflytningen i de økende antall konkurser er massiv. Omstilling og tilpasning, sier «talking heads» i så vel de digitale møter, som i sosiale medier og kringkastede formater. Bak ordene skjuler det seg gründere, familiebedrifter og tidligere solide forretninger, som permitterer, stenger og avvikler.

Kanskje er det nå et snev av høstmelankoli og lengsel, som melder seg. Men nei, jeg klager ikke. Vi er privilegerte her nord, i våre ulike tilstander av frigang hjemme, lokalt og regionalt. I Madrid og Paris har de måtte melde fra om de går ut av leiligheten, og maks en time til nødvendige ærender, og for å få luftet noe av innestøvet av seg. Vi kan igjen dra til fjells, og omgås hverandre så lenge vi spriter av, vasker hendene og holder avstand. Men det er korona i lufta og kontinentet er stengt.

