Uten nerdene stopper verden

Alle har noen de ringer til.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Jeg er både en «treningsnerd» og en «pil-og-bue-nerd», konstaterer Arendal-bosatte Kjell Moan (58) i dette innlegget. Foto: Palla

Brukergenerert innhold

Kjell Moan

Jeg ringer til Tommy eller svoger Rune når det gjelder noe praktisk jeg står fast på. Begge er tusenkunstnere og stiller gjerne opp når jeg ber om det. Og så kan de slike ting som jeg ikke kan. For eksempel bil. Eller motor generelt. Ikke skjønner jeg noe av coiler og fordelere og hva det heter alt sammen, og aldri har jeg hatt interesse for det heller. Men altså, jeg fyller bensin (eller er det diesel…?), olje, spylervæske, bytter plugger på båten og slike enkle ting. Men det stopper der.

Svogeren lo halvkvalt da jeg i min fortvilelse ringte da vi akkurat hadde overtatt onkel Anders sin gamle Rana 17 (båt). Hans første og raske kommentar var «har du satt i dødmannsknappen?». Man lærer så lenge man lever, og jeg har ikke glemt den etter det.

Tommy er morsom. Har han den minste mulighet hjelper han til: «Ikkje rør no’. E kommer». Og det tar ikke lang tid før han kommer susende i en eller annen bil. For det er hans hobby og store lidenskap i livet. Motor. Han kan alt som har med mekanikk å gjøre. «Har du rørt no’?»

«Nei, for all del», sier jeg og trekker meg klokelig til side og slipper tornadoen til.

Tommy er er kløpper på alt som har å gjøre med motor. Foto: Kjell Moan

Hvor ofte er det ikke ett eller annet med en pc, eller noe annet elektronisk vi er avhengig av, som ikke virker? Svenn, min gode venn og markedssjefen i «Kjernekraft» kan alt om «data» og fikser det meste. Det korte øyeblikket jeg hadde elbil (før jeg totalhavarerte den) viste han meg gledestrålende alle elektroniske finesser. Det var da jeg skjønte at min splitter nye E-Golf i bunn og grunn var et rullende nettbrett.

Har jeg et treningsspørsmål? Ja, da er det Patrick som må til pers. Min medsammensvorne i «Kjernekraft» kan alt jeg ikke kan, og er vårt faglige alibi. Super-pedanten Palla kan alt med design og farger og har laget logoen til «Kjernekraft». Dag kan alt om pil og bue og svarer alltid tålmodig når jeg spør.

Og min bedre ¾ vet det som er verdt å vite om hvordan jeg skal oppføre meg (og excel – selvfølgelig).

Sånne folk er gull verdt, altså.

Jeg er jo bare en autodidakt fyr med virketrang. Jeg får mange henvendelser om trening, og det er kanskje ikke så rart, siden jeg har utviklet mitt eget treningskonsept «Kjernekraft» og er leder på idrettslagets treningssenter. Og jeg svarer. Koser meg like mye som Svenn da han viste meg alle elbilens irrganger. «Er det ikke flott», strålte Svenn da han krabbet så langt inn i den elektroniske jungel at jeg ramlet av lasset og fikk datamalaria på flekken. «Er det ikke flott», stråler jeg når jeg viser nye og gode øvelser på treningssenteret. Snakk om nerder.

Men hva er en «nerd» egentlig? Tommy er så langt unna en klassisk «nerd» du kan komme, men så har da også begrepet endret seg. Den tidligere negative klangen ved ordet har endret seg, og ikke minst er det tatt i bruk som en lett spøkefull, men likevel presis beskrivelse av seg selv. Tommy holdt på å kvele meg da jeg nådeløst kalte han det, men «nerd» betyr faktisk «En person med uvanlig kunnskap og forståelse på et spesielt interesseområde».

Og Tommy er fascinerende oppslukt av sitt, akkurat som meg, når jeg snakker om buer og trening. Og for min del har jeg ingen problemer med å se at jeg er både en «treningsnerd» og en «pil-og-bue-nerd». For jeg er «all in» når jeg først interesserer meg for noe.

Foto: Palla

Vi kan le av nerdene så mye vi vil, men TV 2 kan fortelle at Nerder er bedre kjærester, og ramser opp gode argumenter: – Nerdene blir sjeldent blir sjokkert og er åpne for alle særegenheter du kan tenke deg (har sett det meste på nettet), elsker rollespill, er enkle i matveien, tillitsfulle og trofaste (for det holder med deg og ... spesial-interessefeltet). Nerdene er nysgjerrige, og så er det også nerdene som utvikler der de snuser seg inn i de innerste krokene i ett eller annet og forlanger bedre eller alternative løsninger.

Og det er nerder over alt. Tenk bare på sportsidiotene. Og det rare er at det er helt akseptert å tatovere Bristol Rovers på skinka, eller ha ekstremkunnskap om engelsk 4. divisjon (bedrift) og «finske skihoppere gjennom tidene». Kanskje fordi det finnes så mange sportsidioter at det er mer vanlig.

Men uansett. For meg betyr nerd en person jeg kan lære noe av. Eller få hjelp av. Og alle har noen de ringer til. Svenn, Svoger’n og Tommy også. Selvfølgelig har de det.

Alle har det.

Les flere innlegg av Kjell Moan her