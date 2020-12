Hva har vi gjort for å fortjene dette?

Er det karma fra nordlendingene vi lokket til «Norges svar på Syden» i juli?

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Renate Stensland (40) fra Greipstad har skrevet denne teksten, som først ble publisert på hennes Facebook-side. Foto: Privat

Brukergenerert innhold

Renate Stensland

Når det regner på noe som føles som 206. døgnet, er det nesten sånn at kvinne (40), som hater sutring, tyr til et aldri så lite sukk over rekken av endeløse mørke våte dager.

Det er så blaut her sør for tiden at et fotballag fra BERGEN nektet å spille kamp da de mente matta var altfor våt!

Hva har vi gjort galt for å fortjene dette?

Er det karma fra nordlendingene vi lokket til «Norges svar på Syden» i juli?

De som satt her i ei hytte de hadde leid til 59.000 kroner i uka og innså at sommeren på svaberg ikke var helt lik den de normalt har på Costa del Sol. De så kanskje ikke helt sjarmen med bryggeliv med ulltøfler og bålkos med tovet sitteunderlag og to pledd på deling etter åtte måneders mørke og en allerede beinfrossen beinmarg?

Er da straffen for å utelukke bisetningen om at dette er en del av pakka i «Norges svar på Syden» en høst og vinter med vestlandsvær?

Eller finnes det en mulighet for å legge skylden på Kunstsiloen?

Har vi tuklet med høyden så de fuktige luftmassene fra Skagerak blir avkjølt når de må presses over vår kommende stolthet – og ender som regn over Kvadraturen og områdene der omkring?

Hadde kommentarfeltet til Fædrelandsvennen vært åpent som før, hadde noen garantert klart å påberope seg maktmisbruk av fiffen og gitt skylden på kommunesammenslåingen. Ville heller ikke vært overrasket om disse «noen» hadde adresse lengst vest i kommunen.

Eller regner det så tett og jevnt for at vi skal glemme å snakke om den overhengende faren for at vi neste år skal på Sør Arena for å se kamper i Obos-ligaen?

Til uka snur sola.

Til uka sikrer Start plassen i Eliteserien 2021.

Om ikke det slutter å regne har kvinne (40) innsett at det blir en vestlandsvinter og avfunnet seg med det.

Sterk i troen på at det blir en sabla fin avslutning på desember. Uansett vær.