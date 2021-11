To nye låter er klare og videoene kan du se her.

Hei dere! Nå er vi tilbake etter en god stund! Vi slapp tre singler tidligere i år som gikk inn under vår andre EP, «Sugarcoat». Nå slipper vi den siste delen av denne «æraen», med samlingen av alle låtene pluss to nye låter kalt «Perfect Teens» og «Gut Feeling»,

Det er utrolig stas å få slippe musikk, og spesielt i denne tiden er det noe vi ikke tar for gitt. Det føles veldig godt å gi ut denne samlingen låter for å markere slutten på et kapittel for oss musikalsk. Vi gleder oss til fortsettelsen!

Videoen til «Gut Feeling» kan du se her:

Foto: Frida Neverdal

Videoen til «Sugarcoat» kan du se her:

Foto: Frida Neverdal

Foto: Tobias Aasgaarden