Kongens fortjenstmedalje til Per Gunnar Knutson

Per Gunnar Knutson har i over 50 år vært en meget sentral person i utviklingen av musikklivet i bygda vår.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Per Gunnar Knutson (73) fra Birkeland ble i august tildelt Kongens fortjenstmedalje. Tirsdag 27. oktober mottok han det håndfaste beviset på det, fra Birkenes-ordfører Gyro Heia. Foto: Privat

Brukergenerert innhold

Gyro Heia Ordfører Birkenes kommune

BIRKENES: Følgende tekst er fra min tale til Per Gunnar i forbindelse med utdelingen av Kongens fortjenstmedalje tirsdag denne uka:

«Kjære Per Gunnar Knutson. Det er en stor ære og en stor glede å være her sammen med deg i kveld.

Birkenes kommune er viden kjent for sitt rike musikk- og kulturliv. Og det er mye takket være deg. Du har vært en meget sentral person når det gjelder utviklingen av musikklivet i bygda vår i over 50 år.

I 1974 bidrog til at Birkenes Hornmusikk fikk kjenne smaken på en «ny vår», ved at du tok initiativ til å starte opp igjen Hornmusikken som da hadde ligget nede i en del år i forkant. At det var du som gjorde det, var kanskje ingen tilfeldighet, med tanke på at det var din far som i første omgang var initiativtaker til å etablere Hornmusikken i Birkenes allerede tilbake i 1936.

Ikke bare har du vært en engasjert musikant i alle disse årene, men du har bidratt med utallige dugnadstimer som instruktør på de fleste instrumentgrupper i Birkeland musikkorps. Som om ikke det var nok, har du også bidratt med innsats som ulønnet dirigent i til sammen 24 år for korpset.

Du framstår og omtales som en lun mann med en god måte å være på, som med din flotte personlighet har inspirert utallige unge musikanter til å finne gleden i å spille instrument og ta del i dette flotte fellesskapet.

Foruten musikken er du engasjert i lokalhistorie, akkurat som din far Åsmund var. Din far var mannen som skrev mange lokalhistoriske hefter på papir, som du nå skriver og tar bilde av på nytt for å dem digitalisert. Dette er enda et godt eksempel på ditt brennende engasjement og pågangsmot som du i dette tilfellet bruker ved å hjelpe Birkenes bygdemuseum med å sikre vår kulturarv.

Et engasjement som beriker ditt lokalmiljø, innbyggerne i kommunen, og ikke minst bidrar til at nye generasjoner får tilgang til historien vår, som det er så viktig at man sikrer ikke går tapt. Som ordfører er det er spennende å høre at du i tillegg også har et stort engasjement for lokal krigshistorie. Noe jeg svært gjerne vil høre mer om fra deg ved en passende anledning, om jeg kan få låne litt av din allerede travle og dyrebare tid.

Jeg ønsker å gå videre til utmerkelser av deg, Per Gunnar. Det levner nemlig ingen tvil om at du er en anerkjent og verdsatt mann her i Birkenes kommune. Du ble allerede i 1993 utnevnt til æresmedlem her i Birkenes Hornmusikk. Seinere fikk du tildelt Birkenes’s kulturpris i 2006.

Begge disse anerkjennelsene henger svært høyt. Og nå er vi her i dag for å kunne overrekke deg en enda høyere utmerkelse.

H.M Kongen, har den 25 august 2020, tildelt Kongens fortjenestemedalje til Per Gunnar Knutson. Dette skjer med bakgrunn i at Birkenes Hornmusikk, ved leder Siv Landås, Per Johan Flaa og Arvid Falander søkte om at du skulle bli tildelt H.M Kongens fortjenestemedalje.

Det er derfor med stor ydmykhet og en stor ære, at jeg som ordfører, på vegne av

Fylkesmannen i Agder, nå skal få lov til å tildele deg H.M. Kongens fortjenestemedalje.

Denne kongelige påskjønnelsen er deg vel fortjent.

Og du, Per Gunnar, vil bli kontaktet av Fylkesmannen i Agder, Stein A. Ytterdahl, med invitasjon til en mottakelse på det kongelige slott hvor du vil få anledning til å takke H.M. Kongen personlig for medaljen.

Gratulere så masse med utmerkelsen og takk for at du har bidratt så mye til korpsmusikken, og har gitt så mye av din tid til menneskene rundt deg og er en formidler av lokalhistorien vår.

Med varm hilsen fra Guro Heia, ordfører.»