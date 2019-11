Dette er grunnen til at vi skriver musikk

Hei dere! Da er vi tilbake for å oppdatere dere på hva som skjer med jentene i Oakland Rain for tiden. De siste innleggene tok for seg den etterlengtede utgivelsen av EP-en “Flower on a Wire”, med låter fra 2017, med en liten oppsummering av den tiden rundt skrivingen av platen.

Vi fortalte også litt om hvordan det føltes å ha skrevet noe som var like relevant i dag; å stå oppreist når det blåser. Etter det kom det et innlegg om vårt pop alter ego E L L A, og nyheten om at vi skulle spille på Sørveiv.

Sørveiv

Vi var klare for en skikkelig intens, gøy og spennende helg med Sørveiv (som det også var!), og dette innlegget skulle omhandle dette. Men det har seg slik at Oakland Rain vant Sparebanken Sørs musikkpris under Sørveiv!

Bjørn Thorkildsen

Bjørn Thorkildsen

Vi var helt målløse, og føler oss på alle måter veldig heldige, utrolig glade og takknemlige. Den lokale støtten er noe av det viktigste vi har å holde oss til på denne reisen. Det er ikke til å legge skjul på at man trenger en del støtte. Vi tar hatten av for denne prisen, og er fortsatt litt ord tomme. Tusen takk!

Midt i prosessen av å øve til Sørveiv med poplåtene våre, og vårt nydelige band, har vi spilt inn en ny plate. Vi trengte å ventilere alt vi hadde lært fra Ibsen stykket (vi skrev for Fruen fra havet). Det var på et tidspunkt utømmelig av musikk og ord som måtte ut. Det gjaldt et bredt spekter av tematikk og følelser, og vi jobbet en del med å danne et konkret bilde av hva vi egentlig ville si.

Tobias Aasgaarden

Da telefonen om musikkpris kom, ble vi minnet på en veldig viktig ting; vi har veldig mye støtte rundt oss. Og det gjelder ikke kun priser konkret, det gjelder også en kaffekopp med dem som er involvert i prosessen. Det er vanskelig å ordlegge viktigheten av å føle seg backet. Og lokalt har vi enormt gode aktører rundt oss, som heier oss fram! Dette øker motet, og troen på oss selv. .

Angående plateslipp, har vi sluppet to singler fra platen allerede; “Come October” og “The Promise”. Vi slipper en tredje singel til fredag. Den heter “Stepping Stones”, og omhandler det å bygge stein på stein. Vi opplever dette er et universelt tema, da vi alle er på en reise av ulike slag.

Tobias Aasgaarden

À propos byggesteiner: en veldig gøy nyhet angående denne platen; vi spiller urpremiere på den nå til onsdag på Sørlandets Kunstmuseum, kl. 19! Snakker om lokalt miljø! Vi gleder oss masse til å spille, og tror det kan gi en del varme på en ellers kald novemberkveld. Vi snakkes!

