Denne aftenen var virkelig mørk og stormfull. Vinden pisket regnet mot husveggen. Bakom suste skogene som om det skulle ferdes godstog forbi mellom trekronene i en uendelig ferd fram og tilbake.

Nylig var det fremdeles litt igjen av Burre Bevers demning, men den er nok feid halvveis til Otra nå. Åna går flomstor og mektig. Ingen sildrende klukking nå, nei. Han Burre er nå i hytta si fremdeles. Ligger kanskje og trykker i uværet, men han har vært ute i det siste. Den store ospa han hadde gnagd halvveis over og som vinden tok under siste stormen, har mistet noen greiner. Bare flisene fra bevertennenes jobbing ligger igjen. Han har sittet innenfor steinmuren til gamlehuset og gnagd dem av. Dradd dem med seg nedstrøms til dammen og hytta. Godt han får i seg litt mat, naboen.

Stormen ja... Vi ligger nå litt i le her. Gjør at sola så vidt viser seg i skaret i sør, når den får mulighet. De siste dagene har vi ikke sett særlig til den uansett. Åsene som skjermer for vintersola skjermer nå godt for vinden også, da. De fire åsene skjermer oss for de verste kastene. De minner om Kiryat Arba, som betyr "de fire åsene" på hebraisk. Stort settlement utenfor Hebron. Der ligger Barok Goldstein begravd. Han som på tidlig nittitall gikk berserk med maskingevær inni moskeen i Hebron. Drepte mange og tjue palestinere, menn kvinner og barn.

Påskriften på gravsteinen er "Pure of heart, clean of hands". Forstå det den som kan. En urolig plass på kloden det området der. Ingen er uskyldige. Flinke til å skylde på andre og til å minne sine egne på motpartens ugjerninger.

Når man har vært ute og sett, kan man ikke være annet enn sjeleglad for å ha mottatt den lottogevinsten det er å være født i Norge. Være takknemlig for å ha alt vi trenger og ha det noenlunde trygt. Kanskje det kan hjelpe oss å være litt mer imøtekommende og overbærende mot dem som ikke har hatt den flaksen, men som søker den her hos oss. I hvert fall de som kommer i ærlige hensikter og ikke har vondt i sinne.

Kanskje vi kan roe litt ned på vår bestrebelse etter "jordisk lykke" i form av gods og gull og karriere. Slappe av litt og bruke tid på de nære ting. Det som virkelig betyr noe. Nyte livet sammen med venner og familie. Gi av vår tid. Ikke bare i jula, men hele året.

Hmmm. Skulle jo bare skrive litt om været jeg... Ja, ja, nå har vinden løyet. Kattene ligger på rekkverket utenfor og koser seg. Trærne står urørlige og ranke. Samler krefter til neste belastning. Om det blir nye vindkuler eller tung våt snø på greinene, det får tiden vise...

