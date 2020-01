En bussjåfør og en buss full av framtid

Jeg hoppet på feil buss. Det skulle gi meg en fantastisk start på dagen.

Næringslivslederen og tidligere politiker John Gordon Bernander (62) fra Kristiansand har skrevet denne teksten. Foto: Fædrelandsvennen

Brukergenerert innhold

John G. Bernander

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Fredag morgen hoppet jeg på feil buss. Jeg havnet på en skolebuss i Kristiansand. Honnør og respekt til sjåføren og skolebarna, som ga meg en fantastisk start på dagen. For hver ny elev som kom på ønsket sjåføren «god morgen», mange husket han navnet på. En liten gutt skulle av litt tidligere. Til ham, sa han: "Skal du av her, Tommy? Ja, da må du ha takk for turen og god helg". Gutten svarte med det samme, "tusen takk og god helg til dæ au".

Jeg takket også for turen, og ga sjåføren honnør. Han gjorde det alltid slik, sa han - «så behandler de meg også fint». Tenk det, så enkelt og likevel sjeldent. Om Busselskapet har en konkurranse om månedens ansatte, er denne flotte representanten for sjåførene, for voksengenerasjonen og oss alle som foresatte, nominert.

Dette innlegget ble først publisert her

Ære være alle bindsterke verk om pedagogikk, lærebøker i barnepsykologi eller sosiofyttiske tilnærminger til oppdragelse og dannelse. Denne flotte representanten for bussjåfører og voksenverdenen demonstrerte den enkle læresetning- "ikke gjør som jeg sier, gjør som jeg gjør" Han så hver enkelt av de små, han tok imot med respekt, han sådde ro og trygghet, og høstet tillit og takk.

Høflighet, politesse, respekt og dannelse er som olje i det mellommenneskelige maskineri. Bryskhet, uhøflighet, likegyldighet og frekkhet virker motsatt. Vi går i forsvar, føler oss tilsidesatt, blir usikre og reagerer med å sette piggene ut.

Det å stille opp, hilse på lærer og skape orden og ro i undervisningen er igjen i fokus. Jeg husker daværende Kunnskapsminister, Røe Isaksen, var opptatt av det samme. Han dro på besøk til Trasop skole, som hadde satt disse spørsmålene høyt på sin pedagogiske dagsorden. Denne skolen hadde tre overordnede mål: Vis ansvar, vis omsorg, vis respekt.

Fredag morgen fikk jeg oppleve skolens tre stikkord i praksis i forholdet mellom bussjåføren i Kristiansand og hans passasjerer- elevene på skolebussen. Sammen med ham og en buss full av framtida, ble det en fantastisk start på dagen.

Takk for turen!

Publisert: Publisert 26. januar 2020 19:38

Vil du skrive for Lokalkulturen?

Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalkulturen, ønsker bidrag fra nye skribenter velkommen. Ta direkte kontakt med Rune på 975 97 785

Mest lest akkurat nå