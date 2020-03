Vi mennesker kaller på ulike sider hos hverandre

Det å våge andre mennesker, det å våge nye miljøer, kan gi andre mulighet til å finne hjem til seg selv, fordi nettopp du er den de finner seg selv gjennom.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Forfatteren Åse Gulbrandsen (56) fra Mandal har skrevet denne teksten. 20. mai gir hun ut sin femte bok, med tittelen «I savnet bor minnene». Foto: Privat

Brukergenerert innhold

Åse Gulbrandsen

Du kan møte nydelige mennesker, som du kjenner deg underlig utilpass sammen med. Du kan oppleve å bli nedstemt, provosert, irritert, rastløs, umotivert, trist. Og du kan møte mennesker som tar imot deg, gjør deg oppstemt, glad, inspirert og som gir deg en følelsen av å falle til ro, og at det er godt å være deg når du er sammen med dem.

Hvorfor er det slik?

Kanskje er det fordi du leter etter deg selv i andre mennesker? Du speiles og speiler, og søker bekreftelse på den du er. Du vil bli sett, og andre vil sees. Kanskje er det fordi den du er, kaller fram det som får andre til å føle seg hjemme i seg selv? Det er godt å være sammen med mennesker som har det bra sammen med deg.

Å finne seg selv

Det å møte enkelte mennesker kan gjøre at vi finner oss selv. Det å møte nye miljøer kan gjøre at vi ser sider ved oss selv som vi hadde glemt, eller som vi endog til ikke var klar over fantes, gode sider av deg selv som kalles fram i deres nærvær.

Å våge nye mennesker

Det at du ikke finner deg til rette med enkelte mennesker, behøver på ingen måte bety på at det er feil ved deg selv eller andre. Det kan kun være grunntoner som ikke gir samklang. Det kan hende at det kalles fram sider hos hverandre som er ubehagelige og slitsomme. Det kan også være at du holder fast ved noe du skal slippe taket i og oppdage at nye mennesker, vennskap og nye relasjoner kan føre til at du finner deg selv.

At du finner den du vil være, og den du kjenner i sannhet at du er. Det å våge andre mennesker, det å våge nye miljøer, kan gi andre mulighet til å finne hjem til seg selv, fordi nettopp du er den de finner seg selv gjennom. Og det å våge andre kan gi deg anledning til å lande godt i den du er. Det er lettest å leve i takt med den vi kjenner at vi er, innerst inne.

Det er lov å sette spørsmålstegn ved relasjoner. Det er lov å slippe fra og det er lov å slippe til. Det viktige er at vi hører til i oss selv, og føler oss hjemme i den vi lever som. Og det er nok helst der våre kjære vil at vi skal være, – hjemme i oss selv. Først da kan vi også føle oss hjemme i hverandre.

Les også:

Kan du ikke bare skjerpe deg litt?